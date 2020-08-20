立法會延任｜倘民主派議員全體承諾跟從民調結果　陳志全：會考慮

立法會延任後的去留問題，近日成為爭議焦點，事件今日再有突破。民主黨今早（20日）召開記者會，表示聽到市民意見後，決定通過具公信力的民調機構，作科學的抽樣民調，並透過辯論讓市民了解雙方論據，服從於最終的結果。 主張抵制來年議會的人民力量立法會議員陳志全表示，民主黨願意聽取民意後作出調整是好事。至於會否跟從相關民調的結果，他表示需要22名民主派議員都跟從這個結果，齊上齊落才有意義，會繼續和不同派別商討。

民主派在議會內的去留問題備受爭議，民主黨今天（20日）召開記者會，表明將會委託具認受性的民調機構，就該黨議員的去留問題進行民意調查，並會服膺民調結果。（李澤彤攝）

陳志全指出，民主黨較早前自行決定意向，但近幾日輿情反彈後轉變態度，決定以開放的方式聆聽市民的意見，他認為是一個進步。

至於一旦民調結果傾向留守，會否改變決定，陳志全指個人立場非常清晰，就是抵制議會。如果民主派議員全體承諾跟從民調結果，他會考慮跟從，否則「一啲跟，一啲唔跟」並無意思。陳志全呼籲，主張抵制來年議會的市民在未來踴躍發表意見。

公民黨主席梁家傑表示，民主黨的建議是好事，都是聽取民意的表現，個人表示歡迎。他又指，如果一個公信力的民調表示民主派議員不應留任，公民黨違反民意獨自留下也沒什麼意思。