鍾劍華指「我們香港人」結果經多重加權　抗爭派動員不減參考價值

民主派在議會內的去留問題備受爭議，民主黨今天（20日）召開記者會，表明將會委託具認受性的民調機構，就該黨議員的去留問題進行民意調查，並會服膺民調結果。香港民研副行政總裁鍾劍華表示，民主黨暫未就民調事宜接觸研究所，強調若民主黨委託研究所進行調查，整個調查必定採取最專業和最謹慎的方式。 「本土抗爭派」近日在網絡運員，呼籲支持者參與研究所的「我們香港人」意見群組調查，表達對泛民去留的取態。鍾劍華表示，目前已有三萬多人參與，結果將於周五（21日）公布。鍾劍華解釋，「意見群組」調查並非沒有參考價值，研究所亦會根據參與者的政治傾向、教育水平、年齡及過往其他調查計劃中得到的資料，進行數據多重加權分析，因此結果不會因本土抗爭派動員而變得沒有參考價值。

民主派在議會內的去留問題備受爭議，民主黨今天（20日）召開記者會，表明將會委託具認受性的民調機構，就該黨議員的去留問題進行民意調查，並會服膺民調結果。（李澤彤攝）

鍾劍華：民主黨暫未接觸研究所



研究所意見群組調查「我們香港人」日前加入一條必答題，問及「人大常委決定現屆立法會繼續履行職責不少於一年，你有幾支持或者反對全體立法會議員繼續出任議員？」調查將於今天晚上結束，明天公布結果。「本土抗爭派」近日在網絡運員，呼籲支持者參與調查表態，有聲音質疑，「我們香港人」並沒有科學抽樣，並不是專業民調，而是網上動員，請鍾劍華等人謹慎處理結果。

鍾劍華今天在社交網站撰文回應有關質疑，他重申自己從來認為，民意不是決定政治決策或領導人物作決定的唯一依據，「民意當然要參考，但政治領導人應該有其理念。如果民意一面倒，當然要面對。」他希望港人能以合理的態度面對民調結果及民意，也不應該認為可以用民意來騎劫整個社會，「當民意出現明顯的分歧的時候，政治人物的理念及擔當就更重要。我對此也絕對尊重。」

對於民主黨表明服膺於民調結果，鍾劍華尊重民主黨的決定，他認為若在民調進行前，清清楚楚定出門檻，例如超過五成或六成人反對留守議會，民主黨便退出杯葛未來一年議會，他認為這些細節能講得清清清楚楚，也是好事。

鍾劍華表示，民主黨暫未就民調事宜接觸研究所，他強調若民主黨委託研究所進行調查，整個調查必定採取最專業和最謹慎的方式。鍾劍華續指，不論在隨機抽樣的方式、問問題的方式，研究所必定採取最專業和最謹慎的處理手法，「問問題嘅字眼，都要我哋過到關，例如唔會引導性，唔會畀人有聯想。」

「本土抗爭派」近日在網絡運員，呼籲支持者參與研究所的「我們香港人」意見群組調查，表達對泛民去留的取態。（李澤彤攝）

已有三萬人參與「我們香港人」民調

鍾劍華亦回應坊間對「我們香港人」群組調查的質疑，「意見群組」這種調查方式，不等同於公投，但批評調查結果沒有參考價值，是片面的說法。鍾劍華指出，調查並非全港性抽樣，確實會令調查的誤差更大，但在每次總結數據及發佈調查結果之前，也會根據在其他調查計劃中得到的資料，作多重的數據加權，令調查結果的參考價值仍然不能忽視，他指出如果意見群組的人數夠龐大，這類調查方式的作用就會更明顯。

鍾劍華接受《香港01》查詢時進一步解釋，每一名參與「我們香港人」計劃的人，在加入時都會填寫自己的政治立場，研究所在多重加權時，會根據參與者的政治傾向、教育水平、年齡等因素進行分析，因此結果不會因本土抗爭派動員而變得扭曲。他透露，本身有十一萬人參與「我們香港人」計劃，過往每次只會回收約一萬份問卷，今次已回收三萬份問卷，較過往大幅增加。

鍾劍華表示，民主黨暫未就民調事宜接觸研究所，他強調若民主黨委託研究所進行調查，整個調查必定採取最專業和最謹慎的方式。（盧翊銘攝）