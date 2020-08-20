拆局｜拆解民主黨為何「先發制人」　除「反夾」抗爭派尚有一因

纏繞民主派的立法會去留問題今日（20日）出現重大突破。民主黨今日早上召開記者會，表示聆聽近日民意後，決定將按科學化的民調決定去留，並通過辯論讓支持和反對的市民表達意見，了解雙方論據，作最終的決定。民主派原先於周一發表聲明，指大部分現任議員傾向留守議會，民主黨本身亦對按民調作決定有保留。但在民主派內部輿論圍攻之下，出現重要轉變。 有政界人士分析，民主黨此舉實是「明退暗進」，一方面為自身提供下台階，另一方面「反夾」抗爭派，讓他們也要服從民調結果。除此之外，原來還有一個更現實的原因……

民主派議員久未表態 朱凱廸首先出牌

去留的議題，從政府擬押後選舉的消息傳出後，早已在民主派內成為討論話題，但最初沒太多人料想到會發酵至此。尤其人大常委會最終以「較溫和」手法處理議會真空期，所有現屆議員留任一年，將主導權拋回給民主派，留空間予各派自行爭論。民主派光譜太闊，意見難免紛紜，對派系之間的團結，亦迎來反修例風波以來的最大危機。

一名本土派人士表示，雖然主流媒體、學者，乃至大部分現任議員都支持接受延任，但環顧幾個較具公信力的媒體社交網站專頁帖文下方的留言，也有不少民主派支持者表示應該抵制，有多名網上KOL亦持相類似看法。雖然這個觀察方式不一定科學，但至少顯示「非主留派」在民間輿論上仍是「有得打」。

人大常委會於上周二（11日）作出延任議會的決定，但民主派議員隨後幾天都沒有明確表態，只有公民黨主席梁家傑、熱血公民鄭松泰等人作零星的個人意見表述。剛過去的周日晚，抗爭派議員朱凱廸先投下首枚「震撼彈」，於社交網表明反對延任，並指民主派應以公投或民調作決定的立場，是首名現任議員明確表達反對延任的意見。民主黨主席胡志偉其後表示民主黨傾向留任，並指對按民調決定去留有保留。有民主派中人反映，當日朱凱廸的帖文如同「夾」其他黨派，催迫大家盡快表明立場，先佔道德高地。

民主派議員於立法會的去留問題，近日引起爭議。（資料圖片）

明退暗進 「反手一夾」抗爭派

民主派議員於周一召開會議後，發表簡短的聲明，指大多數議員傾向留任，但未有詳細解釋原因以及有何根據。有不願透露身份的抗爭派人士表示，對民主派的態度非常不滿：「外面嘈得咁緊要，但好似踢極佢（主流泛民）都唔郁，完全聽唔到外面啲意見咁。」

往後幾天，抗爭派發動鋪天蓋地的網上輿論攻勢，將接受延任說成「官方委任」、「招安」等等，輿論操作獲得相當成果。人民力量陳志全也在立法會見記者表明支持抵制議會，又哽咽寄語留下的民主派要以行動證明接受延任是有用的。一時之間，民主、公民兩大黨受到極大輿論壓力。

民主黨今日表態調整立場，表示將決定權交給市民，以民調為依歸，客觀上可為他們提供下台階。該抗爭派表示：「其實民主黨咁樣做，又何嘗唔係另一種『夾』？」該人解釋，經過連日的輿論攻勢，「非主留派」在輿論陣地逐漸取回主導權，民主黨在未與其他黨派商討之下搶閘表態，同時是在向抗爭派表示「如果日後民調結果都是主張留下，你們也不要反口」。所以，他認為此舉算是「明退暗進」，表面上是「讓步」，但實際上劃定一個「新戰場」，不以現時的輿論情勢作決定，而是以一段時間後的民調結果作決定，屆時可能又是另一番景象。

公民黨同日傍晚回應指，也會跟從相關民調結果，但其實政治上他們也很難不跟從。梁家傑則以個人身份回應記者指，歡迎民主黨採取聆聽民意的方式，又坦言如果一個有公信力的民調表示民主派議員不應留任，公民黨違反民意獨自留下也沒什麼意思。

梁家傑以個人身份表示，如果一個具公信力的民調表示民主派議員不應留任，公民黨違反民意獨自留下也沒什麼意思。（資料圖片）

防止被明日問卷結果「捆綁」

此外，民主黨今日表態尚有另一重意義。由於香港民意研究所明日（21日）將會公布「我們香港人」調查結果，包括議員去留問題。近日抗爭派輿論搶佔主導的情況下，動員支持者填寫問卷，因此明日的結果極有可能對「主留派」不利。縱使香港民研副行政總裁鍾劍華已表明調查結果是作參考為主，但如民主黨在公布結果後才表明會跟隨另一個民調，很容易被指「輸打贏要」。

因此，民主黨今日率先拆彈，可防止被明日公布的結果牽著走。主張留任議會的他們，也可以爭取時間在未來數周的「醞釀期」中，開啟「競選模式」盡最後努力說服公眾支持。