律政司再介入的士撞人私人檢控　撤傳召司機　許智峯將提司法覆核

民主黨立法會議員許智峯早前提出兩宗私人檢控，早前律政司介入他控告警方向示威者開槍事件，其後撤銷對涉事警員的傳票，即擬撤控案件。律政司今日（20日）再介入許智峯控告駕駛的士撞向示威者的案件，並再次申請取消對被告司機鄭國泉的傳召，換言之，將撤銷有關控罪。 許智峯批評，對其兩次私人檢控都被律政司粗暴介入，而且兩次都沒有任何解釋。他質疑律政司的行為是以政治理由、人治方式凌駕法治，將普通法下人人可以行使的私人檢控權利全面封殺。他表明將再次去信律政司司長鄭若驊，促請交代有關撤控原因，並會以司法覆核挑戰撤控決定。

許智峯質疑律政司的行為是以政治理由、人治方式凌駕法治，將普通法下人人可以行使的私人檢控權利全面封殺。 （周禮希攝）

許智峯指，他繼早前開槍案後，再收到深水埗的士撞人案被律政司介入。他收到律政司的信件指，將要求法庭在31日開庭之前，提早於8月24至28日間聆訊，並撤銷傳召的士司機鄭國泉，讓他毋須上庭。

許智峯強調，在普通法下由檢控部門介入私人檢控有很多案例，一般都有相關法例才能介入，他相信這亦是鄭若驊兩次介入均沒有任何解釋的原因。

許智峯批評，在鄭若驊有權用盡的世代，即使已被法庭視為有表面證據的案件，希望令法庭可以公平審訊的一步，都變得那麼難，但他就私人檢控一事，「能走多遠都會走多遠」，會在尚存的空間內，透過司法覆檢爭取，至於是否需要再發起眾籌，暫時仍屬未知之數。

對於自己提出的檢控案件再被介入並擬將撤控，許智峯指，他認為案件極不公義，因為在衝突中，律政司及警方可以高調拘捕示威者，但當「藍絲」打示威者或警員使用任何武力都沒有問題。

他質疑，律政司如果真的相信法庭，為何不讓案件上庭審訊，又反問如果律政司真的認為他提出檢控有問題，為何不一早提出撤回，要等到案件表證成立才介入。