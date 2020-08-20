六四31〡消息：警方向楊森發傳票　涉六四參與未經批准集結

今年六四31周年，支聯會首次遭警方禁止在維園舉行集會，早前警方向立場新聞記者何桂藍、前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉，連同壹傳媒創辦人黎智英等24人發傳票，涉參與一個未經批准集結罪。 消息指，警方今日（20日）向民主黨森發傳票，同樣控告他在六四當日涉「明知而參與一個未經批准集結」，案件暫定於九月十五日在西九龍判法院提堂。

消息指，警方向民主黨森發傳票，控告他在六四當日涉「明知而參與一個未經批准集結」，案件暫定於九月十五日在西九龍判法院提堂。（資料圖片/羅國輝攝）

警方早前落案控告13人，包括黎智英、李卓人、梁錦威、麥海華、何俊仁、鄒幸彤、尹兆堅、蔡耀昌、張文光、趙恩來、梁耀忠、郭永健和陳皓桓涉「煽惑他人參與未經批准集結」等罪。

本月6日，警方再向24名民主派人發傳票，指他們在六四當晚涉「明知參與未經批准集結」罪，包括前立法會議員梁國雄、何秀蘭、民主黨何俊仁、街工梁耀忠、民陣副召集人陳皓恒、支聯會蔡耀昌、民主黨尹兆堅、張文光、胡志偉、工黨郭永健、趙恩來、支聯會李卓人、鄒幸彤、麥海華、梁錦威、梁國華、立法會議員朱凱廸、前香港眾志黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽。

直至今日楊森接獲警方傳票，即共25人涉「明知參與未經批准集結」罪。據了解，案件仍在調查中，警方不排除稍後拘捕更多涉案人士。