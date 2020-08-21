保就業｜政府限大型物管公司回贈業主　民建聯倡調低「回水」門檻

民建聯今（21日）聯同港鐵大廈業主、單幢業主立案法團以及商戶召開記者會，就保就業計劃第二期提出完善措施，希望調低物業管理公司回贈門檻要求，並要求港鐵協助轄40個屋苑業戶獲得補貼，又建議推出「良心企業計劃」，由賺錢的大企業回贈市民。

民建聯今（21日）聯同港鐵大廈業主、單幢業主立案法團以及商戶召開記者會，就保就業計劃第二期提出完善措施。（余俊亮攝）

政府早前公布保就業計劃第二期申請的細節，員工千人以上的大型物管公司受疫情影響較小，要求大型物管公司收到第二期補貼後，將不少於八成的補貼回饋給業主或立案法團。民建聯立法會議員鄭泳舜質疑政府以千人劃線不合理。

深水埗單橦樓宇法團代表黃女士表示，該大樓住戶多為長者，不少住戶也面臨開工不足的問題。（余俊亮攝）

深水埗單橦樓宇法團代表黃女士表示，該大樓住戶多為長者，不少住戶也面臨開工不足的問題，加上防疫期間大廈的清潔費用增加，疫情影響更深，希望政府對小型物管公司劃一規定，回贈八成補貼予法團，所獲金額可以協助維持大廈運作。

另外，港鐵表明無意申請保就業計劃，民建聯立法會議員鄭泳舜指，變相導致所有港鐵轄下上蓋物業不獲豁免管理費。（余俊亮攝）

另外，港鐵表明無意申請保就業計劃，民建聯立法會議員鄭泳舜指，變相導致所有港鐵轄下上蓋物業不獲豁免管理費，但港鐵物業承辦商不受港鐵條款限制，可以申請補就業計劃資助，認為計劃有漏洞。

港鐵上蓋物業業主的張先生指，他們需要負責港鐵員工、外判員工薪酬外，還支付經理人酬金8%，高於市場價格。但承辦商在保就業計劃獲得近600萬元補貼，他們卻絲毫未能受惠，要求港鐵「回水」八成津貼。

政府點名兩大超級市場集團百佳和惠康，如申請第二期「保就業」工資補貼計劃，須減價回饋顧客。在九龍城經營士多的譚女士指，每月盈利僅2,000元，利潤微薄，「一支水賺幾毫子，咁平都無人買。」認為超市可以大量入貨壓低成本，難以與其競爭「鬥平」，希望政府體恤小商戶苦況，提供補貼，「唔食飯都要搵啖粥食」。