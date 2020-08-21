新冠肺炎・8.21｜新增27宗確診　18宗屬本地個案其中7宗無源頭

本港第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨（20日）公布周三（19日）確診僅18宗，料因當日上午政府診因打風無開門收樣本瓶所致。衞生署今日公布新增27宗個案，較昨日增9宗，累計確診增至4,632宗。 政府今日(21日)公布自願全民檢測計劃詳情，計劃於9月1日展開，在各區設立採樣中心，市民可預先登記參與。本港今日新增27宗確診個案，其中18宗屬本地個案，有7宗無源頭，20宗屬初步確診；另外再多兩名患者離世，令本港疫情中累計死亡人數增至75人。

確診餐廳｜粉嶺雄泰等8食肆上榜 35歲女患者發病後到北區兩商場

【23:18】新冠肺炎疫情持續，衞生署本周五（21日）晚更新確診個案14日內行程，再有8間食肆上榜，當中新界區有5間及九龍區各有3間。一名35歲女患者（#4494）病發前到過粉嶺雄泰食飯；另外，大埔寶蓮樓華輝餐廳、華樂樓陸宜居茶餐廳、沙田新翠商場麥當勞及肯德基都有患者在潛伏期光顧。

九龍區上榜食肆分別是秀茂坪商場唐記包點、黃大仙萬年戲院大廈嘉豐茶餐廳及油尖旺福苑南記粉麵。

新冠肺炎｜屯門區議員推檢測 港府：涉事化驗師或違專業守則

【23:00】政府就坊間有個別團體或人士表示可為市民提供收費的2019冠狀病毒檢測服務，發言人警告參與的醫務化驗師可能會被視為違反專業守則。

發言人表示，該等收費服務並非由政府相關部門安排，亦並非政府普及社區檢測計劃或特定群組檢測計劃的一部分。根據香港醫務化驗師管理委員會發布的《註冊醫務化驗師專業守則》，須在註冊醫生／牙醫的轉介情況下，才可以進行2019 冠狀病毒病核酸檢測，否則涉事的醫務化驗師可能會被視為違反專業守則。相關團體亦必須確保個人資料的收集和處理符合《個人資料（私隱）條例》（第486章）的規定。



發言人又表示，根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），如任何醫生有理由懷疑有表列傳染病個案（包括2019冠狀病毒病）存在，他須立即通知衞生署署長，任何人違反上述規定即屬違例。進行2019冠狀病毒病檢測之化驗所，須把呈陽性的樣本以及有關個人資料，送交衞生署公共衞生化驗服務處進行核實，以確保患者可盡快接受隔離及適切治療，及展開流行病學追蹤。

新冠肺炎〡屯門區議員推病毒檢測服務 收費350元 兩日內有結果

確診大廈｜患者住所全覽 秀茂坪近14日錄7宗 天際萬豪酒店上榜

【22:30】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，衞生防護中心周五（21日）公布新增27宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。

周五新增的個案中，有兩宗同樣住在秀茂坪邨，分別為79歲男子（# 4608）及8歲女童（# 4626）。計及這兩宗個案，秀茂坪在14日內累計已有七宗確診個案，包括六宗於秀茂坪邨及一宗於秀茂坪南邨。另外，位於元朗的采葉庭周五亦有一宗新增確診個案，近14日已累計有五宗確診。周五亦新增九宗輸入個案，當中44歲男子（#4610）由俄羅斯抵港的機組人員，他報稱住在位於機場的香港天際萬豪酒店。

新冠肺炎｜黃家和盼最快下周三恢復晚市堂食 可增30%生意額

【20:57】特首林鄭月娥今日表明政府會審視疫情發展，逐步放寬食肆及處所限制，首階段將恢復食肆晚間堂食，亦會有限制地重開戲院，而政務司司長張建宗亦已與美容業界討論復工安排。

餐飲聯業協會會長黃家和指出，早前與政府開會，若疫情緩和，預計最快下周三（26日）可以恢復晚間堂食，有望令業界生意額增加30%，長遠期望可放寬至一枱四人。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍形容「見到日出」，他指政府顧問之一港大微生學系講座教授袁國勇認同，食肆須安排「執枱專員」及每小時換氣6次，估計政府在延長餐飲服務時段同時，會要求食肆採取不同防疫措施。

【19:58】民政事務總署公布，早前夥拍仁濟醫院董事局推出「2019冠狀病毒病孕婦檢測計劃」，服務原延長至本月29日。署方今日表示，由於在過去一星期參與檢測孕婦的需求大幅減少，因此計劃將於明日（22日）提早結束。



署方指，截至昨日檢測計劃共有559名孕婦領取採樣套裝，並收回了493個檢測樣本。檢測承辦商華昇診斷中心化驗了488個樣本，未有樣本呈陽性。檢測承辦商會按要求為孕婦發出檢測結果報告，以便一些孕婦作入院分娩之安排。仁濟醫院董事局會將有關報告郵寄予參與檢測的孕婦。

【19:30】醫院管理局表示，截至今日上午9時，過去24小時共有73名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有3,900名確診或疑似病人康復出院。現時共有603名確診病人分別於19間公立醫院、社區隔離設施及社區治療設施留醫，其中30人情況危殆，35人情況嚴重，其餘538人情況穩定。

新冠肺炎｜港府授權非衞署人員做追蹤 即日取消湖北居民來港限制

【17:45】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有提供住所予外傭入住的業主，疑拒從實招來。港府今日（21日）公布，會修訂《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），賦權獲授權人員在預防和控制疾病傳播的情況下，要求任何人士提供或披露有關識別和追蹤可能已蒙受有染上疾病的危險的人士的資料，例如外遊記錄、曾到訪處所或曾接觸人士等。

當局亦宣布因應湖北省的疫情已持續穩定受控，由即日（21日）起取消限制湖北省居民以及抵港前14日內曾到訪湖北省的非香港居民入境香港安排，而所有湖北省居民以及曾到訪湖北省人士，將會與其他從內地抵港人士看齊，必須遵守第599C章的強制檢疫要求，即入境後仍要強制檢疫14日。

【17:07】洗腎者廣華曾否停留，有否同病格者需隔離？有誰被加強授權追蹤， 是否幫到手？

劉家獻表示，廣華病人有進行接觸追蹤，但因病人及醫護都有合適個人裝備，期間無霧化或高風險程序，故沒有病人或醫護被列密切接觸者。

張竹君表示， 今日改例是希望有彈性，若個案高，如前一輪，個案百幾，牙科醫生或其他人員都會協助做個案追蹤，日後都或有其他人士或公職人員會幫手，希望有個彈性， 若有需要，他們有權力協助。

【17:05】洗腎長者，在確診前有否醫護屬密切接觸？配藥員估計是社區或診所感染？至於，青山灣入境事務中心， #4580曾入住，有200職員及400人曾做測試， 進度如何；昨有記者拍攝到入面多人無戴口罩，是否知悉；衛生情況是否差，測試成效高？

洗腎人士每周都有測試，上周是陰性，本周才陽性，至於源頭或密切者會再追蹤；配藥員源頭未知，有機會與初確診的醫生互相傳染，但未確定。

至於青山灣入境事務中心，160多位入境人員，至昨晚有88人陰性；350多位人士，329人陰性，其餘仍檢測中，暫無新確診個案，希望他們戴口罩，謹守防感染措施。

【17:02】所有航班是8月14日來港，其他航班其一班KA734；2病人從新加坡來到港是SQ890。

新冠肺炎｜新增27宗確診 土瓜灣簡志亮診所配藥員醫生齊染疫

【17:00】至於土瓜灣診所情況，配藥8月13日發燒，最後上班日是8月12日。至於醫生感染源是否配藥員， 最後上班及何時發病？張祝君指，醫生無病徵,因配藥員確診而檢測, 有機會互相傳染, 但確實源頭不知。

全民檢測，非找高危群組，因高危的已有其他測試計劃，是希望普通市民，非高危都去做檢測，其他無源頭個案會有家庭主婦/退休/無上班一段時間, 去茶記食嘢或買嘢，是一般人做才有用。

【16:56】院友有否回家，知否感染源頭為何。洗腎院友與家人在潛伏期食過飯，但社區有感染,好難話源頭，一般都找不到；至於另1名院友，要再問清楚。

【16:55】張竹君指，大角咀喜悅安老院，地方不合就地檢疫，或需徹離做檢疫。

【16:53】 推斷幾多人接受全民檢測才可斷傳播，零確診水平？亞博臨時醫院4個月, 有信心容納全民檢測找到的患者？診所醫生情況如何？

張指，全民檢測可找隱形患者，藉此找到盡量多的人士，減少傳播，但是否可找到，斷傳播要視乎做出來的情況；私家醫生個度要接受檢疫。

全民檢測｜林鄭：研重開食肆晚市堂食、有限度開戲院美容院

全民檢測｜張竹君：有助找隱形患者 公眾參與是好事

【16:48】個案數字下跌與颱風無關，整體數字都慢慢向下。葵菁碼頭無新增個案。

【16:44】兩安老院友有否外出？環境如何？洗腎者有否曾入院?

張竹君指院友確診者可周圍行， 要再問有否出街, 他8月16日有其他病求醫，至8月19日氣促；另一洗腎的院友是定期去廣華洗， 所以定期會去，有定期測試； 上次陰性，今次陽性而找到個案，曾離開院舍， 或屬社區感染，會看兩院舍的院友情況。

張竹君又指，兩間院舍都是一層個，不會有好高分隔，或有院友無免疫力，易感染。

【16:43】被問及內地會負責做檢測，衞生防護中心有甚麼角色，會否建議人接受檢受。張竹君指，如果有任何測試陽性, 會為提供資訊給中心，會協調送院等。

【16:40】政府公布全民檢測，9.1開始, 兩周完成，問及點睇兩周、是否有效，會否鼓勵市民未做檢測去做檢測；對於政府指６歲以下，鼻不適的唔好做，是否漏動。

張竹君指，自願是想在社區找，社區有此情況，才會每日有無源頭個案，非全屬高危人士，有普通市民或退休，或有隱形患者，希望找到，幫手治療隔離減低風險。

全民檢測｜一文看清如何參與計劃 9月1日開始 下周網上預約登記

【16:37】截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報48宗個案；過去24小時多了2人死 ，#1568個案，72歲屬威院女病人；#1718，71歲男屬廣華病人； 至今共75人離世。

截至今早9時，另有73名確診病人康復出院，至今累計3900名病人康復出院。

截至今早9時，至今有603名病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫。

【16:35】有初步確診個其中一個要洗腎，進行定期檢測，無病痛，至昨日發燒，居於大角咀喜悅護老之家；今早已到護老之家視察，有40多位院友，約10位員工全間要檢疫，因他在院內行。

另外，個案#4583是診所配藥員，屬簡致亮醫生診所位於九龍土瓜灣，診所內有一名醫生及5位姑娘、清潔工，該診所醫生已初步確診，已聯絡無病徵工作人員送檢疫中心。

【16:33】截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ‌，‌過‌去‌24‌小‌時‌新‌增27宗‌確‌診‌個‌案‌，個案編號為4606至4632；其中9宗輸入個案。至於本地個案，11宗屬有關連個案，當中 宗有關連個案中，家人群組或朋友聚會；另外，7宗無源頭，其中一個豐盛老人院院友#4630，於新界葵涌，今日會去視察情況，院友可行動，院內有周圍行，有70院友及10多位員工要接受檢疫。

【15:30】特首林鄭月娥今日下午3點召開記者會，公布過去病毒檢測統計及全民檢測安排，並表明未來一周要密切觀察已出現個案下降趨勢是否持續，與飲食業和其他業界商量，是否恢復食肆晚間堂食，重開戲院、美容院運動場所。

【14:55】中大表示，於昨晚得悉一名於大學行政樓工作的員工，證實初步對新冠肺炎病毒呈陽性反應，並已送院治理及隔離。該名員工為另一宗確診個案的密切接觸者，其辦公室已於本周一（17日）關閉，並進行徹底消毒。

校方指，該員工及其同事其後一直在家工作，沒有返回辦公室。基於健康及安全理由，校方會再次徹底消毒該辦公室及進行防疫措施。

【13:30】行政長官林鄭月娥將於下午3點見記者，料交代全民檢測詳情。《香港01》將會現場直播。

全民檢測｜檢測局主席于常海：市民應學對鏡自行採樣 近100%成功

【13:00】香港檢測和認證局主席于常海直言，醫護做當然最好，但憂慮人手不足，認為應集中協助有需要的人士，否則便是資源錯配。他與研究團隊發現，只要市民對着鏡子，看清楚「吊鐘」和扁桃腺的位置，取樣成功率便接近百分百。對於有指兒童和長者採咽喉拭子樣本風險高，于常海認為危險只出於不了解採樣方法，而這次全民檢測正是好機會，讓市民學習自行採樣，「對付傳染病一定要用科學思維，唔好人云亦云，諗一百個理由講會遇到咩問題或者困難，而係應該去克服。」

全民檢測・有片｜記者實測咽喉拭子採樣 喉嚨無損但連環咳嗽流淚

【12:00】《香港01》記者實測自行對鏡採樣，感覺難以掌握正確位置，拭子似「亂撩」，一度感到噁心，冒出淚水及咳嗽，甚為不適。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，市民應將拭子放在吊鐘後的黏膜和兩邊扁桃腺附近位置，各打三個圈，合共需時15秒。市民自己取樣未必掌握咽喉結構及採樣力度，導致樣本質素大打折扣，最理想的做法是靠醫護人員協助取樣。而小童、孕婦及長者屬高風險人士，容易出現嘔吐反射及意外，需特別留意。

+ 10 + 9 + 8

【11:30】消息指，今天有接近30宗確診個案。

全民檢測｜何栢良倡為高危行業循環檢測：無針對性是浪費子彈

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，對全民檢測防疫作用有保留，認為應將檢測資源針對為公立醫院入院人士檢測，並為高風險行業人士循環檢測，相信成效會更高。他說，檢測需要有針對性，否則為「嘥子彈」。

全民檢測｜政府傾向私家醫生做足八小時 西醫工會楊超發：有分歧

【10:45】全民檢測的細節預料今日公布，有份參與會議的西醫工會會長楊超發表示，計劃料於9月1日開始，約有百多名私家醫生有興趣參加，但政府擬要求他們做足八小時，若屬實肯定會使不少醫生卻步。他形容今次私家醫生是「民兵」保護市民。另外，社會工作者總工會外務副主席張志偉透露，政府曾視察非政府組織的多層社區中心，相信有意選用作進行全民檢測的場地。不過，他擔心多層社區中心內仍然會有其他服務，包括有高危群組在內，若政府只要借用料部分非政府組織會拒絕，但至今仍未知政府會是借用或徵用。

新冠肺炎｜袁國勇視察食肆倡設執枱專員 黃傑龍：換氣問題待解決

【10:30】港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（20日）聯同多個政府部門，到九龍灣淘大花園的住宅大堂及多間食肆視察。「稻苗學會」會長黃傑龍今日稱，袁國勇視察時關心交叉感染的風險，指出若重開食肆需要有執枱專員。他指業界有共識設執枱專員，而現時不少食肆已達換氣六次的要求，部份食肆不足六次，或可以UV消毒殺菌燈或高效能空氣清新機作替代。

全民檢測｜許樹昌：參與人數愈多愈好 高危行業員工或需定期檢測

【09:00】政府抗疫專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，專家無參與討論全民檢測的執行細節，指檢測目的為找出及截斷社區隱形傳播鏈，參與人數愈多愈好，起碼應有500萬至600萬人。他又指，全民檢測無需要定期做，只需要視乎行業風險，為高危行業員工定期檢測。

新冠肺炎｜業界料中秋果籃銷量跌兩成 禮品店︰BB果籃多咗人買

【07:30】本港新冠肺炎疫情持續，政府推出限聚令、禁堂食令等措施，然而中秋佳節將到，過往不少市民會購買月餅或果籃等送給親朋戚友，企業亦會訂購大量果籃送給客戶，今年亦將受疫情而影響購買果籃的意慾。

「禮譽 The Gift」禮品店銷售經理余小姐接受《香港01》訪問時指，目前商業訂單未受太大影響，甚至約有一成升幅，惟散客的銷量則料減少一半；又指疫情爆發以來，市民長時間留家避疫，「BB果籃」的訂購數量反而有所增加。九龍果菜同業商會理事長張志祥指，以往有旅客、部分頻繁往返中港兩地的司機或商人購買果籃，料今年10月1日的中秋節將失去該批顧客的生意。

昨日總覽：新冠肺炎．8.20｜單位增18宗創44日新低 一日三年長患者不治

新冠肺炎｜單日增18宗確診 44日內最低 張竹君：或昨打風少檢測

新冠肺炎｜一日第三死 居慈雲山港泰護老中心樓上七旬伯病逝

新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢昨確診 職員涉檢查口腔列高危須檢疫

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確診餐廳｜北角丼丼屋等8食肆上榜 兩患者曾到良景廣場金大班

【00:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周四（20日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，周四新增八間餐廳曾有確診者到訪過，當中一名居於北角健威花園B座的37歲確診男子（#4547），報稱到過北角三間餐廳，包括健威坊大家樂、健康邨1期的麥當勞，以及健威坊丼丼屋。

另外，新確診的#4599為69歲男子，他報稱曾到訪過屯門良景廣場金大班，而於周日（16日）確診的32歲男子（#4412）同樣報稱到訪過同一間餐廳，兩人同為源頭不明個案。

確診大廈｜患者住址全覽 Star Global群組再多一人報住帝京酒店

【00:00】第三波疫情未完，衞生防護中心周四晚上更新確診者住所資料。繼前晚公佈的三名Star Global直銷群組患者居於旺角帝京酒店後，周四公布的患者中，再有一人住在該酒店，至今該群組少有六人曾經入住或到訪帝京酒店。此外，黃埔花園再添一患者，在最近14日期間，屋苑已是第11人染疫。

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