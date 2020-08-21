新冠肺炎｜康體業促政府提供1萬援助金　爭放寬開放部分體育場地

本港新冠肺炎疫情持續，各行各業均大受打擊，其中，所有體育及康樂場所自7月15日公布關閉至今。香港康樂體育專業人員總會今日（21日）請願，促請政府在第三輪防疫抗疫基金，應即時增加緊急康體運動業界援助金，為受影響的從業員提供1萬元即時支援。

工聯會立法會議員郭偉强表示，有很多體育教練現時仍未拿到第二輪抗疫基金的資助，特別是一些非港協暨奧委會旗下總會的教練。（余俊亮攝）

總會認為，首兩輪抗疫基金的力度和闊度都不足，加上申請手續、條款等問題，令有關補助金未能送到業界人士手中。

總會要求，政府應針對已經失業或被迫停工的教練，經審批後每人每月可獲支援不多於14,000元的特別生活援助金，又希望政府短期內能向受影響健身行業及體育設施經營者發放租金及薪金補貼，按公司規模以實報實銷形式，提供50%的租金資助。

總會認為，只要有嚴謹的防疫措施，相信有很多體育場地可以作適當有限度開放，例如網球、跑步、單車及高爾夫球等，認為在露天及空氣流通的戶外場地，傳播病毒風險會較低。

非港協暨奧委會旗下總會教練 很多仍未取獲發資助

工聯會立法會議員郭偉强表示，有很多體育教練現時仍未拿到第二輪抗疫基金的資助，特別是一些非港協暨奧委會旗下總會的教練。他又說，現時所有體育場地已關閉逾百日，很多從業員都手停口停，但又不合資格領取綜援，促請政府盡快推出第三輪基金支援業界。