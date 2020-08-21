新冠肺炎｜教育中心聯盟批政府籲減租無效　促發14萬津貼助交租

本港新冠肺炎疫情持續，各行各業均大受打擊。由多間補習社及教育中心組成的教育中心聯盟，今日（21日）聯同街工立法會議員梁耀忠舉行記者會，促請政府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，補助8個月限課令期間的一半租金，以平均月租3萬5千元計算，每間註冊及獲豁免註冊教育中心，應獲發14萬元。 對於政府多次呼籲業主減租，與商户共渡時艱，聯盟指，有1,758間教育中心早前參與問卷調查，發現近半年的平均減租幅度只有11%，更有超過50%教室沒有獲得減租，認為政府的呼籲根本無效。

梁耀忠批評，政府呼籲業主減租無效，認為很多小業主已減無可減，但有能力減租的大業主，卻無拿出社會良心，他促請政府應推出抗疫基金3.0，實際支援所有教室。（彭焯煒攝）

聯盟發起人蘇廸希表示，調查發現自二月以來，每間教育中心平均每月虧蝕近7萬元，租金支出佔虧蝕額達53%，而在第二輪防疫基金，政府向每間註冊教育中心提供的4萬元資助，教室平均使用了92.5%用作繳付租金，可見租金是激發倒閉潮的首要因素。

教盟認為，政府應進一步加大資助範圍予豁免註冊教室，因其佔私營教育業近八成份額。

梁耀忠：有能力減租的大業主無拿出社會良心

梁耀忠批評，政府呼籲業主減租無效，認為很多小業主已減無可減，但有能力減租的大業主，卻無拿出社會良心，他促請政府應推出抗疫基金3.0，實際支援所有教室。

梁耀忠又指，早前曾去信教育局，要求加大支援註冊教育中心，但獲回覆指局方對教室情況瞭如指掌，至於非註冊教室的情況，則需找商務及經濟發展局協助，但局方卻回覆說，已轉交教育局處理，而民政事務局及勞工及福利局亦只表明已轉交相關局或部門處理。

聯盟發起人蘇廸希表示，調查發現自二月以來，每間教育中心平均每月虧蝕近7萬元，租金支出佔虧蝕額達53％。（彭焯煒攝）

估計約三成教育中心八月已倒閉

教盟又表示，根據教育局網頁，註冊教育中心在今年一月約有3,500間，但在八月中只剩下約2,700間，由於有不少已倒閉的教育中心未在教育局完成取消註冊手續，估計倒閉情況應更加嚴重，約有三成教育中心在八月已經倒閉。