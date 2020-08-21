第三輪抗疫基金｜民建聯促派錢五千　修例容許提取強積金供款應急

政府即將拍板推行「防疫抗疫基金3.0」，民建聯今天(21日)下午會晤政務司司長張建宗及勞工及福利局局長羅致光，就措拖提出意見，促請當局向每名18歲或以上永久性居民派發不少於5000元、設每月不少於6000元「失業援助金」、補償受法例要求勒令「停業」的十四個行業、將預留作支援會議展覽業的10億款項改為直接派發援助金等。 民建聯主席李慧琼表示，早前政府已派發過現金一萬元，相信機制已運作成熟，可以在短時間內發放款項。至於現金津貼「開價」少於上次，她解釋由於政府推出的兩輪防疫抗疫基金已造成約三千億元開支，第三波疫情能否壓下還是未知之數，須考慮萬一再有第四波，庫房會否「頂得順」。

民建聯主席李慧琼表示，早前政府已派發過現金一萬元，相信機制已運作成熟，可以在短時間內發放款項。（鄭榕笛攝）

民建聯向當局提出十項建議，個人層面方面，除了促請再派發現金$5,000及設「失業援助金」，又建議政府修例，容許僱員提取強積金戶口中僱員供款的累算權益款項一次，以作應急，金額上限為相關累算權益總金額的百分之五十或10萬元。

另外，民建聯要求針對被勒令「停業」的十四個行業，以及受出入境檢疫措施及防疫安排影響的行業作出補償，並檢討申請安排，防止有遺漏，並將在第一輪「防疫抗疫基金」中設有10.2億元的「會議展覽業資助計劃」款項，全數或部份改以直接派發援助金方式，給予會議展覽及相關工程行業的公司。

民建聯指，有參與「保就業」計劃的僱主要求僱員無放薪假，或者「換出」高薪現職員工而「換入」低工資員工︳令僱員無法受惠及得到任何保障，促請當局須加大力度對申請個案進行審查，以提高僱員在計劃中真正受惠的程度。

政府早前宣布延長駿洋邨第一至三座徵調作檢疫中心的期限，令準住戶再度大失預算，民建聯要求政府再向受影響的準住戶派發補償金；同時協助居住困難的準住戶安排臨時住宿地點。