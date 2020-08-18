【抗疫基金】體育教練千人聯署爭取萬元補助　籲學校保留活動撥款

新冠肺炎疫情在一月底爆發以來，香港各行各業大受衝擊。飲食業及旅遊業之外，體育行業亦成重災區。因應疫情，政府在3月至5月、及7月至今先後關閉康文署及體育場所，加上限聚令之下，大批體育教練在這7個月間接近零收入。 特首林鄭月娥宣布將推出「抗疫基金3.0」，今午公布詳情。「香港體育教練工會」則發起聯署，希望爭取每月恆常補助。

政府曾推出兩輪「抗疫基金」，一眾合資格的註冊體育教練，只曾在第二輪抗疫基金獲得過一筆過7500元補助，然而對於近7個月收入大減、甚至零收入的教練而言，僅是聊勝於無。

第二度「封場」解禁無期，令一眾體育教練難望將來。（資料圖片）

香港體育教練工會日前發起聯署，爭取政府運用抗疫基金，向業界發放由1月起計算、每月10000港元補助金。工會在聯署中稱：「基於香港政府推行限聚令，封埸及其他限制。1月至今，全港教練在生計及人群聚集之間被迫選擇放棄收入，遵守政府要求。」

工會續指，一眾教練遵守政府要求停工抗疫，後果是失去收入，「全力社會減低社區傳染機會的同時，本會促請港府將體育教練列入防疫基金恆常支援對象。在抗疫期間不要遺忘體育教練的付出。」聯署至今已有逾千人參與。

去年學界經已經過一番波折，但最後仍因社會運動和肺炎襲港而被迫腰斬。（資料圖片／袁志浩攝）

工會去信教育局及校長會 爭保留體藝活動撥款

另外，工會今日（18日）稱，得悉本港不少中小學計劃削減明年的體藝及課外活動撥款，已就此去信教育局、各區中小學校長會、學校聯絡委員會及香港學界體育聯會，呼籲保留撥款，並在信中表示：「避免疫情提早完結卻因刪減撥款令學生失望，本會同時建議教育局批准學校以網上教學方式，讓興趣班及校隊等課外活動繼續舉行」，並指教育局應「主動面對疫情帶來的限制，透過課程設計等方式減低網上教學的障礙，避免忽略學生的體藝發展需要」。

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