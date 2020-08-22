保就業｜促兩大超市帶頭回饋社會　政府籲企業負社會責任寬待租戶

勞福局局長羅致光今日（22日）出席商台節目《政經星期六》表示，第二期保就業計劃要求兩大超市向市民提供優惠，對整個行業和市民都有好處，期望此舉可為其他超市起示範作用，主動向市民提供優惠，回饋社會。 對於業務範疇較廣的企業，羅致光強調，如果企業做出有違保就業計劃原意的事，例如加租、因遲交數天租金趕走租戶，政府會考慮拒批其申請，呼籲企業承擔社會責任，與市民其渡時艱。

勞福局局長羅致光。（資料圖片）

羅致光指，相信兩大超市集團都會申請第二輪的保就業計劃，超市提供優惠的方式可自行決定，例如減價、向弱勢社群派發消費劵，現時細節仍然有待商討，他希望兩大超市能起示範作用，其他超市亦能主動向市民提供優惠，回饋社會，又指會有方法監察超市有沒有減價。

節目主持指，申領計劃的企業業務甚廣，部分為業主，如果得到資助後仍然如常加租，或令其他中小企結業，羅致光認為做法有違保就業計劃原意，政府可考慮拒絕其資助申請，惟政府除拒批申請外，難以限制企業的加租幅度，羅致光透露，政府曾考慮過仿傚新加坡立法，禁止在這段時間加租，但考慮過各種可能性後沒有採用，希望企業具社會責任及社會良心，與市民共渡時艱，勿因租戶遲交數天租而「拉人封舖」。

另外，第二輪的保就業計劃亦要求大型物管公司，回饋不少於80%予業主或法團等，細節交由業主和物管公司決定。羅致光指，不少業主傾向減管理費，但他個人認為應存至大廈基金，用作大廈維修之用。