全民檢測︳林鄭記招　除3度感謝中央支持　另一關鍵字出場16次　

行政長官林鄭月娥昨日（22日）召開記者會，公布全民檢測詳情，希望香港的病毒檢測工作三管齊下。林鄭在會上已講明若非中央支持，恐怕特區政府是沒有能力展開全民檢測計劃，又代表港人感激中央政府。 翻查政府新聞處昨晚就林鄭記者會上開場發言出的新聞稿中，3度感謝中央支持，其中林鄭2度感謝中央支持，而發展局局長黃偉綸亦感謝了一次；林鄭及一眾出席官員提及「中央」的次數，多達16次，當中林鄭講了13次；「要求」字眼亦出現了9次，外界關注的「健康碼」，亦提及了14次。

林鄭月娥昨日記者會上多次提及中央政府大力支援香港的抗疫工作，包括全民普及檢測、協助興建社區治療設施、臨時醫院，並2度感激中央支持，更指「如果沒有中央今次支援我們額外的實驗室和化驗人員，恐怕三管齊下的這一『管』，特區政府沒有能力展開」，以弱者姿態強調中央政府的付出。

發言稿上8次提及中央支持及支援，並以大篇幅詳述中央對港抗疫的支援工作。（資料圖片）

發言稿上8次提及中央支持及支援，並以大篇幅詳述中央對港抗疫的支援工作，如協助港府於亞博興建社區治療設施，為特區承擔了普及社區檢測所需的實驗室檢測服務，以及協助興建臨時醫院，最後更代表港人感謝中央支持。

稿上另一重覆字眼為「要求」，例如林鄭表示「我已要求工務部門要全速推動這些已批核的工程，為建造業注入動力，增加就業機會」，以及「我亦已要求政府各個部門要更好創造有利營商的環境」等，語氣強硬地「命令」其他部門。

至於近日熱議的港版健康碼，稿中亦重覆出現了14次，原因是創科局局長薜永恒以大篇幅解釋港康碼的詳情。有建制派議員提倡參考內地，讓持有「健康碼」市民可去食肆堂食，林鄭於回答記者提問時批評做法「不切實際」，強調健康碼只用作旅遊出行，而非用作決定市民能否進出本地餐廳或公眾地方。