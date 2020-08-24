公務員試用期涉違法可即炒　梁籌庭：被捕不代表當事人一定做錯

公務員事務局早前去信各政府部門主管，指公務員在試用期間，參與非法公眾活動而被捕及遭起訴，可被解僱。公務員事務局局長聶德權稱，法庭定罪門檻與僱傭關係不同，僱主有權在試用期間觀察員工的表現。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭在港台節目表示，局方的做法莫名其妙，認為連審訊結果都未有就作解僱決定，不能維護員工利益。他質疑，政府如此安排予人感覺是政治行為，而且日後對公務員將會變成「唔鍾意你就炒」，與私人機構看齊。

公務員事務局早前去信各政府部門主管，表明公務員在試用期間，參與非法公眾活動而被捕及遭起訴，可被解僱。（資料圖片）

憂與政府政見稍有不合 即會被炒

梁籌庭指，如果公務員被定罪後受到懲處無可厚非，但法院未有審訊結果就解僱，如果最終證實被告無罪，當事人白白沒了工作，反問如何保障員工權益。他又指，以現時社會環境，即使被捕不代表當事人一定做錯了什麼事，質疑為何突然間沒了受保障的權利。

就有關措施對公務員團隊的影響，梁籌庭認為，新措施予人感覺是「政治行為」，政府不列明所有違法行為，只針對反政府的公眾活動，目的是劃一所有公務員的口徑，不能與政府唱反調。他說很多同事會憂慮，日後政治取向與政府稍有不合，都會被炒。

他又提到，公務員工作相對以前，吸引力已下降，但至起碼之前政府對員工都會公公道道、有規有矩，保障僱員權益，但今次的新措施，等同對公務員「唔鍾意你就炒」，與私人機構已看不出實際分別。