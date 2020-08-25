專訪｜炒騰訊輸過億、捲賭債官司　前人大張俊勇：我不是病態賭徒

政治人物總喜歡上報紙、爭曝光，對張俊勇來說，每一次見報，幾乎等於又有負面新聞，是「又有」。近年捲入多宗美資賭場追債官司，最近又添一單，遭「鋪王」鄧成波入稟追討訂金，法官下令凍結張俊勇近8000萬資產。 問張俊勇為何喜歡「賭」，他說只是娛樂，並非病態賭徒，在賭場輸錢只是小數目，「輸得最甘是股票，我淨係騰訊（0700）都輸過億！」 買騰訊都有得輸？他說自己太易信人，不夠深思熟慮，時有「戇居」決定，炒股如是，從商如是，自從賭場追債官司浮面，連得來不易的港區人大代表席位也一併斷送，他形容：「我的政治生涯已經完結」。

在美投資高新科技被「關注」

訪問在張俊勇位於灣仔鵝頸橋旁的媒體公司進行，走出花園平台，一橋相隔，對面是市值20億元的金朝陽中心總部，集團「太子女」是陳慧苓，其夫婿正是這位最年輕的「原」港區人大代表。

現年50歲的張俊勇近年官司纏身，兩度遭美資賭場入稟追債，合共逾千萬港元，以其背景財力，本可私下解決，為何把事情鬧上法庭？他說，過往一直在美國投資高新科技公司，十多年前在美國收購一間太陽能行業公司Evergreen Solar，但由於涉及不可出口的敏感技術，近年公司資產被凍結、渣打銀行戶口被封，甚至不能入境美國，導致現金流出問題。

他質疑連串事件，與他2017年當選港區人大代表有關，因身份敏感遭特別「關注」，美國外資投資委員會（CFIUS）亦曾去信他另一公司調查，「中美貿易戰下對我好大影響，trigger好多銀行閂我戶口，包括渣打，因為PEP (Politically Exposed Persons，高知名度政治人物）......單是太陽能公司，已經損失2000萬美元。」

張俊勇說，賭場官司涉及金額其實很少，但因為現金流問題，無法套現還款，「其實我輸得最甘的是股票，2018年我大手買騰訊，由470元高位跌到250元，孖展畀人斬咗（斬倉），淨係騰訊都輸過億元！」

既然是「細數」，為何不找太太出手相助？身為潮州人的張俊勇立即答道：「公還公私還私，分得好清楚，我好多資產，只是cash flow有問題。大家有默契，完全唔會有錢銀瓜葛。」

張俊勇。（盧翊銘攝）

淡出建制圈子感人情冷暖

爆出賭場追債官司後，張俊勇去年底辭任港區人大代表，前前後後只做了兩年，他說最可惜是無法參與港區國安法討論。

但對於賭錢，他不當成是一件壞事：「只是一種娛樂，傾生意、旅行時的消遣，但我不是病態賭徒.....我在賭場的錢，實際上比賭股票、賭地產少好多。」

張俊勇指，擔任人大代表要「白過白紙」，為免影響其他人便決定辭職，但承認賭場是「最麻煩的錢」，對所有從政人士都是一種警惕。脫離建制主流圈子，本身是經民聯成員的張俊勇坦言，感受到人情冷暖，組織活動、聯誼飯局大減，「可能人家搞活動，都不想有負面形象，我可以理解」。

他自言不是搞政治的材料，不會太計算，今次事件最大教訓是做任何決定，都要深思熟慮，特別提到當年曾聘請李偲嫣出任網媒CEO，雖然蝕了200萬「好濕碎」，「反映我好多時做事方式有問題，諗得太直接。」

張俊勇說，經歷過近年高高低低，希望趁50歲重新出發，不會再對從政有期望，「政治本身是never say no，但我的政治生涯已經完結了。」