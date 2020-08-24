被跟蹤後公開車輛資料　藍營轟運輸署有漢奸　黃之鋒：花45元可查

前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（23日）與朋友到山頂公園放狗，惟期間遭多名大媽、大叔尾隨指罵，當中夾雜粗口，又指黃同行女性朋友是「鷄」，黃之鋒當面怒斥有關行為「無品」、「低質」。事件發生後，黃之鋒在網上稱被一輛七人車跟蹤，並查冊涉事車輛資料，發現車主黎先生的登記地址為順利紀律部隊宿舍，與一名警長同名。 黃之鋒將涉事車輛資料「起底」後，惹來「藍營」支持者極度不滿，其中有網民質疑運輸署周日休息，質疑運輸署內有職員是「漢奸」 黃之鋒在Facebook反駁指，任何公眾人士可透過「香港政府一站通」網站，只要繳付$45港元，便能在輸入車牌號碼後，取得該車輛的「車輛登記細節證明書」。

有網民質疑運輸署周四休息，「何解隻『河童』可以查到車主?!!!証明運輸署內有職員是漢奸！」

黃之鋒：「政府一站通」網站年中無休

事件發生後，黃之鋒在社交網站稱，他在灣仔區駕車上山的時候，被一輛中港車牌的車輛尾隨，經翻查過該七人車的登記資料，發現車主黎先生的登記地址為順利紀律部隊宿舍，與一名警長同名。黃之鋒在社交網站貼出有關車輛，但遮蓋了整個車牌，只見車牌是V字頭和一輛Volvo生產的5座私家車。

黃之鋒刊出涉事車輛資料後，有「藍營」支持者質疑，運輸署周日休息，不明為何黃之鋒可查到有關車輛資料，稱「証明運輸署內有職員是漢奸」，又質疑是違法偷取政府內部存檔資料。

黃之鋒在facebook笑指，對有關言論感到非常無奈，形容這些是無聊至極、啼笑皆非的陰謀論。黃之鋒指，任何公眾人士只要繳付$45港元，便能在輸入車牌號碼後，取得該車輛的「車輛登記細節證明書」，證明書紀錄了車主姓名、身份證號碼及住址等個人資料。

他續指，「香港政府一站通」的網站是年中無休的，不論星期一至星期日，無論晴天陰天雨天還是打風行雷閃電，也會照樣向公眾提供服務，質疑「藍營」支持者作為擁護特區政府一員，「理應熟悉政府提供服務，知道了嗎？」

黃之鋒稱，一名中年女士手持電話向他拍攝，並不斷稱他「搞亂香港」、「漢奸」。（黃之鋒facebook）