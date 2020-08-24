律政司撤兩私人檢控　許智峯批向受害人傷口灑鹽　考慮提司法覆核

民主黨立法會議員許智峯早前分別對去年11月西灣河警長開槍案，以及去年10月深水埗的士司機撞人案提出私人檢控，獲法庭批出傳票。惟律政司上周去信要求撤銷兩宗案件的私人檢控，今日（24日）獲西九龍裁判法院裁判官批准。 許智峯對結果感失望和憤怒，批評律政司推翻法庭傳票決定，是向受害人的傷口灑鹽，他將與律師團隊商討，考慮提出司法覆核。

許智峯私人檢控西灣河開槍警，法庭批准其中三條控罪，但律政司指許未管有車cam片及證人口供等資料，又未有準備傳召事主等人作證，認為會存在不公，要求撤控獲准。（《丘品新聞》片段截圖）

許智峯指，中槍事主目前仍未康復，事件發生至今，對他們的身心造成嚴重傷害，「律政司卻以扼殺公民透過法治、以私人檢控爭取公義的權利，以政治、人治凌駕法治。」

對於律政司表示，證據顯示該警員當時為防止罪案或自衛而使用合法和合理武力，證據不足以確立警員使用佩槍超出法律的准許或賦權。許智峯指，「證據不足」的說法無法令人接受，批律政司表明拒公開調查報告是「黑箱作業」。

他又批評律政司司長鄭若驊濫用權力，強調面對無理的打壓，會繼續捍衛市民用私人檢控爭取公義的權利，將與律師團隊商討，考慮提出司法覆核。