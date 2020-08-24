林鄭月娥斥有人抹黑全民檢測計劃：難道我們會讓他們得逞嗎？

普及社區檢測將於下月舉行，民主派質疑核酸檢驗取得的DNA資料可能會被「送中」。特首林鄭月娥在臉書呼籲市民踴躍參加檢測，又批評社會有人抹黑計劃，提出各種失實指控務求把『普及社區檢測計劃』打垮，來達反中央、反政府的目的，「難道我們會讓他們得逞嗎？」

當局計劃在各區設立採樣中心，由醫護人員協助參與檢測的市民採集咽喉樣本及鼻腔樣本各一，而非自行採樣。所有樣本之後會送到檢測中心，包括華大基因在中山紀念公園體育館設立的臨時氣膜實驗室化驗。(資料圖片)

林鄭接受病毒檢測 由衛生署人員進行咽拭子採樣

行政長官林鄭月娥周三（26日）率領特區政府官員前赴深圳蓮塘口岸，出席香園圍邊境管制站開通儀式。她今(24日)晚上在社交平台指，雖然政府工作屬可豁免14天檢疫安排，但前往深圳仍須提交核酸檢測陰性結果才能過關。所以她和各代表團成員在今日(24日)接受病毒檢測，由衛生署的䕶理人員進行咽拭子採樣。

她為於9月1日推出的「普及社區檢測計劃」宣傳推廣，呼籲市民踴躍參加檢測。又指專家一致同意檢測可以找出隱性患者，愈多市民參加愈好，又指計劃有助香港早日恢復經濟活動和市民的日常生活。

有關化驗是由中央人民政府委托機構、動員內地支援人手承擔。林鄭批評，「社會有小部分人似乎關心政治計算多於市民健康」，指有人不斷抹黑計劃，以「DNA送中」的口號來唬嚇市民，「更有本身是醫生的政客，提出各種失實的指控，務求把『普及社區檢測計劃』打垮，來達到他們反中央、反政府的目的。難道我們會讓他們得逞嗎？」