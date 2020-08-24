全民檢測｜民協質疑全民檢測、健康碼成效微　憂港人私隱外洩

政府下月推出俗稱「全民檢測」的「普及檢測計劃」，民協副主席丶深水埗區議員何啟明今日（24日）到政府總部外請願，質疑未有全面封關下，單靠一次全民檢測，難以控制疫情。 何啟明稱，擔心全民檢測及「健康碼」或侵犯私隱，質疑政府可能藉健康碼進行監控，希望市民參與前三思。

何啟明（右）引述專家指，在潛伏期期間作檢測，有機會因病毒濃度太低而檢測呈陰性，可得到健康碼，但可能因此成為隱形傳播源頭。（梁子傑攝）

何啟明認為，全民檢測成效甚微，甚或可能適得其反，引述有專家稱在潛伏期期間作檢測，有機會因病毒濃度太低而檢測呈陰性。根據檢測報告是陰性，即得到健康碼，可能會成為隱形傳播源頭。

對於全民檢測的私隱問題，何啟明表示，檢測公司「中龍」剛剛成立，公信力成疑，更擔心在缺乏本港相關的法律與機構監管下，公司可能把檢測人士的個人資料移送香港以外地方。

健康碼方面，何啟明指，儘管政府多次指該碼僅作出入境之用，但擔心會用作社會控制和加強偵測意見人士。他舉例，杭州市衛健委近日曾希望收集市民的病歷和生活方式，並透過手機定位追蹤市民去向，但在市民反對下擱置。

政府重申檢測資料不會送出香港以外

政府近日表示，全民檢測當中所有個人資料會儲存於政府雲端系統內，並只供衞生署、相關政策局及部門作疾病防控用途。參與計劃的化驗室及物流公司不會取得提供樣本人士的個人資料。此外，所有在普及社區檢測計劃下的檢測均只會在香港進行， 檢測樣本或個人資料不會送出香港以外。