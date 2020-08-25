多項社交距離措施午夜屆滿　林鄭：今日稍後公布最新決定

晚市禁堂食、2人限聚及口罩令等三大防疫措施今日午夜屆滿，據了解政府傾向把有關措施再延長7日，即至下周二（9月1日）。特首林鄭月娥今日（15日）出席行會前見記者，表示本港整體疫情持續下降，令人相對放心，稍後會公佈今晚防疫措施限期屆滿後的決定。

林鄭稱自己初心40年如一日，是為了服務市民。(余俊亮攝)

【10:04】被香港電台的記者問到為何政府認為檢測工作可以排隊，但排隊投票不可，林鄭回應指，啟動普及檢測是為了盡快找出隱形播傳者，以盡快放寬防疫措施，盡快恢復經濟等。她強調，檢測是全球目前最有效的抗疫措施，又指比較普及檢測及選舉並不恰當，因為兩者間有很多不同之處，舉例指檢測不是一日內進行，有兩星期時間，而且有網上預約系統，無需要排長龍，認為比較並不理性。

至於社會有知名人士不參加、並呼籲市民不參與檢測，林鄭指「I just don’t know why.（我真的不知道原因）」。她強調，檢測是已知有效的措施，在中央向香港提供人手及資源下可作普及檢測，至於檢測的效率不高，亦並非新鮮事，因為大家都知道檢測的有效期只有數日至數星期，但仍是有效。

林鄭又特別提到，認為社會知名人士對其發言有社會責任。她舉例指，自己作為特首亦然，因為她有更多專家在身邊。所以知名人士，特別是專門領域的人，應有責任地發言。

而律政司介入民主黨許智峯私人檢控開槍警員及涉撞人的士司機，林鄭指她不能講太多細節，因為檢控是律政司的工作，但認為質疑律政司政治干預是不應該，不尊重司法獨立性。

預告《施政報告》不會有太多公共財政新措施

【10:10】有記者問到，林鄭在新一份《施政報告》中，會否聆聽年輕人及示威者的聲音，她回應指，施政報告正進行公眾諮詢，歡迎任何有意見人士轉達，她會親自看所有意見。至於昨日開始的諮詢，則是以主題為形式的諮詢，今年將有12至13場的視像諮詢會，她預先感謝各持分者的參與。

林鄭又說，現時不能透露新一份《施政報告》的內容，但香港的公共財政已出現非常嚴峻的情況，而在他上任以來，已大量投資在教育、福利、長者退休、醫療各方面，所以她要管理大家的期望，在新一份施政報告中，將不會再有很多動用公共財政的新措施，但認為經過疫情及過去一年的動亂後，政府是時候檢視及加強香港的防備，讓香港能更有能力應對日後出現的挑戰。

對於勞工及福利局局長羅致光早前在港台節目上表示，權力對自己和林鄭的負面影響很大，林鄭回應說，無留意到羅致光的言論是談及自己，以為他是說他自己由政客變成官員，可能他有些感受，而對於自己來說，則是40年如一日，初心是為了服務市民，她會以謙卑的態度聆聽社會意見，為香港未來繼續打拼。

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林鄭批有專家醫生抹黑普及檢測目的是政治計算

【09:57】有記者問到，不少市民都擔心會被迫接受檢測，是否不做檢測就不會放寬限聚令；另外有調查顯示，有4成市民傾向不參加檢測，不少專家如何柏良亦表明不參加，政府是否對民情作了錯誤判斷？

林鄭重申，普及檢測屬百分百自願性，若市民不願去做，沒有人可以逼迫到，強調檢測不會掛上任何條件或後果，與放寬限聚令兩者完成沒有關係。林鄭指，本港疫情嚴厲，仍然有傳播風險，現時於檢測中找到確診個案的比率是萬分之二，即一萬人中找到兩個個案，雖然可以演繹為成效不彰，但亦可視作徹底找出每個個案。她呼籲港人，為自己好、為香港好都參加檢測，將沒有病徵的確診者找出以便隔離，讓香港早日恢復經濟。

林鄭指出，現時每間指定診所每日限派的110個樣本收集包，都吸引到好多市民排隊，故醫管局再延續3個月。她承認檢測量有下降，市民因為疫情舒緩而意欲降低。林鄭對有專家及個別人士表明不參加表示不解，稱此問題不應由自己答，應由那些抹黑檢測的人答，「為何有如此心腸阻止人進行檢測」，直言除了政治計算目的、破壞中央與香港關係，想不到其他目的。她保證，政府會為保障個人資料負責任，將會在不同平台做廣告宣傳，又呼籲在座傳媒作多些準確、客觀、持平的介紹。

【09:56】第四方面，林鄭指，政府正爭取和各界，如飲食界、各類關閉的處所業界討論，重開後如何安全有效地營業，同時又可以做到防疫。她表示，早前政務司司長見過飲食界、運動場所業界人士，非常感謝業界人士積極正面意見。

第五，普及檢測方面。林鄭指，目前司局長每日進行準備工作，目前為止工作都是順利。因此林鄭呼籲，市民大眾為了助香港走出逆境，積極參與計劃。

今日稍後公布新一輪社交距離措施

【09:45】特首林鄭月娥表示，疫情的整體情況持續下降昨日是自7月中以來，首次重返個位數的9宗個案，呼籲市民要保持耐心。她又指，今日有一系列的防疫措施屆滿，政府稍後會公布更新內容。

林鄭又指，政府難以防止輸入個案，但現時情況已令人相對放心，在早前的貨櫃碼頭爆發群組，早前已收回9600個檢測樣本，已無再發現新個案，政府會定期再為高危人士進行覆檢。另外是本地轉工的家庭傭工，林鄭說，入境處已加速轉工申請，壓縮至1至2星期，減少傭工在中轉宿舍逗留，並在進入新僱主前做檢測，她強調，在上述兩方面政府已大致完成工作。

林鄭又說，日前在梨木樹非政府機構傷殘人士宿舍有新群組爆發，宿舍中3員工確診，她表示，經檢測後發現有數位院友都確診，稍後衛生防護中心會公布。

林鄭再次澄清，對於有醫護界人士表示，政府為何不擴大為特定群組檢測，而要抽調人手做社區普及檢測，她強調，在中央支援下，政府有額外能力做社區普及檢測，她希望醫護能了解情況，強調政府從不會掉以輕心及分散能力，亦不希望有醫生再對普及檢測提出負面看法。