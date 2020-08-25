林鄭回顧抗疫再批有人抹黑中央　呼籲市民踴躍檢測

特首林鄭月娥繼續每月一post （帖文），今日（25日）再在facebook上載文章交代抗疫工作最新情況。林鄭在文中提到，中央政府積極回應特區提出的請求，會善用中央的支持，盡快有效地落實普及社區檢測、數星期內在亞博館建成社區治療設施；及數月內在亞博館旁興建臨時醫院。 林鄭在文中指內地疫情已較香港穩定，強調內地大力支持香港，批評面對中央無私支援香港，「那些不斷藉機抹黑中央和破壞特區和中央的關係的人理應感到羞愧」。 林鄭強調，現時首要工作，是積極參加普及社區檢測，找出社區的隱性患者，進一步遏止疫情。

林鄭強調，現時首要工作，是積極參加普及社區檢測，找出社區的隱性患者，進一步遏止疫情。 （資料圖片）

林鄭月娥在名為《抗疫七月 堅定信心》的文中，引述內地核酸檢測支援隊的隊長余德文指，「香港有需要我們協助的，我們必須義無反顧。」她形容，該說話體現中央對特區及港人的支持，又指現時內地疫情比香港穩定，指內地人民沒有如某些香港政客掛在口邊的「封關」、「播毒」、「別有用心」等污蔑說話，而是更大力度支援香港。

她又再次批評面對中央無私支援香港，「那些不斷藉機抹黑中央和破壞特區和中央的關係的人理應感到羞愧」。

林鄭形容，抗疫過程無疑十分辛苦，但希望市民保持對香港的信心，不要鬆懈，互相扶持，早日走出「疫」境。她強調，現在首要的工作，是積極參加普及社區檢測，找出社區的隱性患者，進一步遏止疫情。林鄭月娥強調檢測安全、方便，亦不會侵犯私隱，呼籲市民「為己為人為香港」，踴躍登記參加普及社區檢測。