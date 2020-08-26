全民檢測關乎港人能否去日本、泰國旅行？　葉劉：好關鍵！

「普及檢測計劃」將於九月一日起展開，不少民主派議員及區議員質疑有關計劃的可行性和私隱問題，政府則批評有人不斷抹黑計劃、阻止市民參加計劃，強調有關計劃對防疫抗疫重要性。 新民黨主席、行會成員葉劉淑儀接受查詢表示，普及檢測的最關鍵作用不在於個人健康的保障，而在於整體社會的復甦，當政府掌握較精準的疫情數據，便可與其他國家或鄰近地區商討恢複居民往來安排，包括促成正與泰國、日本等國家商討的「旅遊氣泡」（travel bubble）計劃。

商務及經濟發展局局長邱騰華日前透露，政府正與8至10個國家及地區商討「旅遊氣泡」（travel bubble）計劃。（高仲明攝／資料圖片）

社會對於檢測計劃反應兩極，其中港大感染及傳染病中心總監何栢良表明不會參與，香港研究協會上周亦進行民調，當中有四成二受訪者表示不會參加計劃，部分原因是擔心個人資料外洩，及認為一次性檢測作用不大。特首林鄭月娥今天不點名批評「所謂」專家、醫生或其他人士不斷去抹黑計劃，認為除了政治計算目的、抹黑中央、破壞中央與香港關係，想不到其他目的。

葉劉淑儀接受查詢時指，普及檢測對香港十分重要，而其重要性不在於個人健康的保障，而在於整體社會的利益，「如果單單從個人角度出發，全民檢測的成效未必好大，因為你今日檢測完無事（呈陰性），不代表你兩星期後亦無事，不過，從全個社會角度睇，政府掌握這些數據，可以比較精準地判斷疫情達到程度，就非常重要。」

葉劉淑儀舉例指，當全民自願檢測計劃的人數達到某個水平，假設可推斷出每一萬人中只有兩人染疫（感染率：0.0002%），政府便可手持這些數據，與其他國家商討重啟通關安排，提升成事的機會，包括近日開始引起關注的與泰國、日本等的「旅遊氣泡」（travel bubble）計劃，「如果港府無這些數據在手證明香港疫情開始下降，以及找出隱藏社區感染者，其他國家會擔心，不敢開放讓你（的居民）入境。」

商務及經濟發展局局長邱騰華日前透露，政府正與8至10個國家及地區商討「旅遊氣泡」（travel bubble）計劃，容許部份疫情較輕的國家或地區遊客，入境時免卻隔離檢疫，以此恢復旅遊業。邱騰華指，目前與泰國、日本討論比較深入，但強調實行「旅遊氣泡」並非一朝一夕，需要有兩地互相確認的檢測標準。