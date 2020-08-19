政壇諸事町｜葉劉參觀社聯新組合屋　憶起當年與弟同睡碌架床

社聯首個位於深水埗南昌街的「組合社會房屋」經已竣工，樓宇命名為「南昌220」，住戶可於本月底起陸續入住。 新民黨主席葉劉淑儀今日在Facebook說，上周與黨友李梓敬應社聯邀請參觀「南昌220」，葉劉憶述參觀期間看見屋內的碌架床，令她憶起小時候與弟弟也是睡在同一地方。她又說，數十年前兩姊弟能夠睡在碌架床，環境已是不錯，因為當年環境較差的家庭，「一張碌架床隨時睡上數名小朋友呢」。

葉劉說，「南昌220」組合屋根據貨櫃倉尺寸製造，最大的三人單位面積為280平方呎，更可以有不同組合。項目現階段生產89個單位，共有400多人申請。

對於每個組合屋單位成本約40多萬元，葉劉認為價錢尚算合理，在現時香港土地房屋短缺情況下，興建靈活及彈性高的組合屋，為有需要家庭及人士提供短期居住環境，雖然供應「僧多粥少」，但亦是權宜的好辦法。

葉劉說，現階段雖然只有89個家庭受惠，但認為是「幫得一個得一個」。社聯行政總裁蔡海偉指，現時已有不少組織包括聖雅各福群會、樂善堂、博愛醫院等等參與此項目，相信日後會在大埔及元朗等不同地方興建組合屋，而在深水埗欽州街及葵涌業成街等市區地帶，亦會繼續提供單位。

葉劉：「南昌220」入伙日剛巧是自己生日

葉劉在Facebook說，相信隨着更多組合屋單位落成，對於居住環境惡劣的劏房戶來說，居住條件一定會大大改善。她又特別提到，所參觀的「南昌220」項目將剛巧在8月24日，即是她生日當天正式入伙，葉劉預祝一眾新住戶入伙大吉，擁有舒適安樂窩。