美國制裁｜葉劉：主要針對親北京官員　聶德權「懶懶閒」故不上榜

美國財政部昨日（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內11名中港官員，但政府三名司長中，只有律政司司長鄭若驊被制裁，並未包括政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波，已調任公務員事務局局長的前政制及內地事務局局長聶德權亦不在名單上。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，美國今次制裁行動主要針對親北京政府的官員，她指出曾國衞接任政制及內地事務局局長後作風較親北京，反之聶德權一直被建制派批評「懶懶閒」，或成「走得甩」的原因之一。

葉劉淑儀認為，美國今次制裁行動主要針對親北京政府的官員，她指出曾國衞接任政制及內地事務局局長後作風較親北京，反之聶德權一直被建制派批評「懶懶閒」，或成「走得甩」的原因之一。（資料圖片）

葉劉接受《香港01》查詢時表示，美方制裁港府官員旨在針對中國政府，她認為，美方只會制裁與執行國安法相關的官員，不會制裁其他不涉事官員，例如張建宗、陳茂波或食物及衞生局局長陳肇始。

葉劉又說，今次制裁措施沒有影響香港作為國際金融中心的地位，因美國在港仍有很多利益。她認為制裁行動屬美國總統特朗普爭取連任的招數之一，批評特朗普十分害怕美國股市下跌，「冇一個政府敢得罪華爾街，若投資銀行不捐錢給美國政府，何來有錢競選？」

葉劉估計，中方稍後或有相應反制措施出台，預料將針對推動通過《香港自治法》的美國國會議員。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼