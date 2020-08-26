蓮塘香園圍口岸啟用　林鄭稱興奮感恩：完善大灣區一小時生活圈

今日（26日）是深圳經濟特區成立40周年，由粵港兩地打造的新口岸蓮塘/香園圍口岸正式開通啟用。行政長官林鄭月娥今日上午在深圳出席開通儀式，她指口岸是香港和深圳之間第七個陸路口岸，縮短香港與深圳和粵東地區的行車時間，令跨境物流更暢順及有效地運作，促進香港與深圳和粵東地區及鄰近省份的合作及發展。

蓮塘香園圍口岸今開通。（資料圖片）

林鄭月娥今日率領多名官員出席儀式，廣東省委書記李希、廣東省省長馬興瑞、國務院港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、國家口岸管理辦公室主任張廣志、國家口岸管理辦公室主任黃冠勝、深圳市委書記王偉中、深圳市市長陳如桂出席開通儀式。

林鄭月娥表示，蓮塘／香園圍口岸開通，別具意義，象徵着深港兩地日益密切的連繫，經過長達12年的籌建，克服了種種困難，加上新冠肺炎疫情的影響，今天口岸正式開通，感到興奮和感恩。

她指出，新口岸的開通實現了深港兩地跨境貨運交通「東進東出、西進西出」的佈局，東部取道蓮塘／香園圍口岸，西部途經深圳灣口岸，讓整個跨境交通的通行能力及效率大大提高，這個新口岸也為優化其他口岸提供契機。

她又指，蓮塘／香園圍口岸投入服務，加上大灣區內其他交通基建，包括早前開通的南沙大橋、上周開通的橫琴口岸新旅檢區域，以至未來的深中通道，不單縮短出行時間，拉近兩地距離，更進一步完善粵港澳「一小時生活圈」的理想佈局，為粵港澳大灣區建設提供極為有利的基建基礎。

新口岸於上午舉行通車儀式，並於下午4時起率先開放貨檢設施予跨境貨車使用。為減少內地和香港兩地人員的流動，持常規配額往來新口岸的粵港跨境私家車、跨境巴士、跨境出租汽車，以及旅客通關服務則暫不開放。