蓮塘香園圍口岸今起分階段啟用貨運先行　業界：方便到粵東

蓮塘／香園圍口岸今日（26日）分階段啟用，受新冠肺炎疫情影響，今日下午4時起，會率先讓貨車通行，市民仍未可經新口岸過關。香園圍口岸是香港第7個與深圳接壤的陸路口岸，現時跨境貨櫃車主要經其中4個往來兩地，有業界人士估計，新口岸有助分流文錦渡及沙頭角口岸的貨車，更方便到惠州、惠陽，甚至汕頭等地，但估計初時較少車行駛。另有業界人士憂慮，新口岸緩衝區面積小，假如日後其他口岸暫停貨運通關，改為主要經香園圍口岸進出，或會引致附近的香園圍公路擠塞。

現時來往深港兩地的跨境貨車，主要經4個陸路口岸過境，包括文錦渡管制站、深圳灣管制站、沙頭角管制站及落馬洲管制站。根據運輸署資料，4個口岸於2019年，共有約642萬輛貨車及貨櫃車進出，當中最多的為落馬洲口岸，達353萬輛，即佔約55%。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，估計主要前往深圳東部的貨車，才會轉為行駛香園圍口岸，相信有助分流文錦渡、沙頭角兩個口岸的跨境車流，屆時或可減省前往括惠州、惠陽、海豐、陸豐，甚至汕頭的時間，毋須在深圳的社區道路擠塞。但如目的地為虎門或番禺等地，則會繼續選用落馬洲口岸。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，目前難以評估有多少司機轉用香園圍口岸，但相信可分流其他口岸的擠塞情況，而且新口岸亦為北上惠州最快捷的口岸。不過他亦表示，2022年皇崗口岸將重建，深圳市政府之前亦商討，未來陸續取消皇崗、沙頭角及文錦渡3個口岸的貨檢安排，實行「東進東出」，東部跨境貨運主要經蓮塘香園圍口岸進出，擔心新口岸未必可完全吸納該3個口岸的跨境貨車。他又稱，新口岸的緩衝區較小，一旦過關車流多，車龍或波及相連的香園圍公路。

配合「東進東出」跨境運輸策略 分擔落馬洲、沙頭角及文錦渡車流

根據政府早前向立法會提交的文件，蓮塘香園圍口岸設計容量，可每天處理3萬人次旅客，以及17,850架次車輛。根據深圳市「東進東出、西進西出」的跨境運輸策略，東部的貨運期望會經蓮塘香園圍口岸進出；西部則為深圳灣口岸。按2019年的數據，平均每日有13,979輛貨車及貨櫃車，經落馬洲、沙頭角及文錦渡等3個口岸來往香港及深圳。該3個口岸若停貨運功能，從數字上，香園圍有足夠容量處理。惟香園圍管制站屬客貨兩用，之前粵港兩地政府亦同意，在新口岸啟用後，發放2,000個及200個香港及內地的私家車「兩地牌」配額；另外又會增發跨境巴士配額，新口岸全面啟用後，或有更多車輛使用。

工程造價達337億元 較原估算升一倍

蓮塘香園圍口岸，今日下午4時會先開放予跨境貨車使用，初期貨運通關時間為每日上午7時至晚上10時。受新冠肺炎疫情影響，政府早前表示，跨境私家車、跨境巴士和跨境出租汽車，以及旅客通關服務暫未開放。翻查資料，口岸由原定2018年完成，最終延至今日通車；造價由原訂的162億元，增逾一倍至337億元。