美國制裁｜薛永恒：香港具品牌效應　批美方「最大問題製造者」

創新及科技局局長薛永恒今日（26日）出席生產力促進局的一場研討會期間，提到香港於再工業化方面具有優厚條件，有優秀的人才和品牌效應，政府會盡量以政策配合發展。 近月中美磨擦升溫，連帶影響香港對外市場，薛永恒批評美國是「最大問題製造者」，但這亦給予機會政府重新審視市場定位，未來會將更多注意力投放在粵港澳大灣區和東盟市場。

出席活動的也包括生產力促進局主席林宣武（中）、香港中華廠商聯合會會長吳宏斌（右）。（網上直播截圖）

薛：口罩生產迅速 感受到香港再工業化優勢

薛永恒提到，香港在再工業化的過程中，擁有自身獨特的優勢，包括堅實的經濟基礎、保護知識產權法制完善、擁有優秀人才。他特別提到，原先以為香港對於高科技產業的人才不足夠，但今年新冠肺炎疫情下，本地廠商一要求生產口罩，短時間內即可成立近200條生產線，製作大量高水平的口罩及其他防護用品，這令他感受到，香港其實有很強的工業基礎，需要好的政策引導，政府一向對創科企業提供資金、技術上的支援。

生產力促進局主席林宣武表示，香港擁有自身的吸引力，讓一些海外的廠商願意落戶香港。他舉例有外國的品牌，會刻意在香港設立其中一條生產線，因為日後可以將產品標示為「香港製造」，證明香港品牌的品質保證，對外地投資者有一定吸引力。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌則指，業界對於近年政府支援企業發展不同工業的措施、生促局的技術支援表示感謝，他認同工業的高科技、智能化於未來發展非常重要。他認為，香港品牌的國際聲譽，對於再工業化很有幫助，又提到有會員反映，特區政府一些援助廠商的政策，主要援助本地企業，未能惠及在大灣區發展的廠商，建議政府考慮擴大受助範圍。薛永恒表示，這絕對在政府的考慮範圍之中，又指「資金過河」，由南向北，一定是未來政策的發展方向。

薛永恒批評，美國是「最大問題製造者」。（網上直播截圖）

放眼大灣區、東盟市場

近月中美糾紛擴大，影響到香港。美方較早前更要求，日後由香港生產運抵美國的貨物，須標示為「中國製造」。薛永恒指，近期西方本土主義興起、國與國的矛盾確實增添不穩定因素，批評美國是「最大的問題製造者」，認為應理性地和不同國家找到雙贏方案。

不過他指有危便有機，香港傳統以來都依靠西方市場，今次磨擦可令香港反思，未來市場是否可更多元化，例如粵港澳大灣區的發展機遇，東盟市場亦機會處處。薛永恒認為，世界的核心由西方轉到東方是大勢所趨，香港人有足夠的靈活性應對。他又指國家愈來愈強大，可給予香港支持，香港又有一國兩制之利，可作為國家走向世界的跳板，並吸引外邊企業進駐，在再工業化過程出一分力。