美禁「香港製造」　總商會梁兆基：對經濟影響有限　集中個別行業

美國上周規定，9月25日起本港生產出口美國的貨品，產地來源須標記為「中國」。香港總商會總裁梁兆基今日（17日）在電台節目中表示，措施對香港經濟整體上衝擊不大，影響只會集中在個別行業中，批評美國此舉屬「無理的政治動作」。 他又提到，根據目前國際標準，即使美國單方面要求產品貼上「中國製造」標籤，產地來源證上亦會標示原產地為「香港」，因此措施可能會令商家產生混淆。

美國上周公布，9月25日起本港生產出口美國的貨品，生產來源須標記為「中國」。（資料圖片）

批美國「無理政治動作」

梁兆基提到，香港目前對美國出口總額每年約為4.7億美元，即約37億港元，整體數額不大，當中有一半以上為本地設計及製作的珠寶，另外有部分為食品，因此總體而言對經濟影響不大，但主要對個別行業有影響。當然，這會影響到一些香港本地的品牌推廣，始終有個人商人會在建立「香港製造」品牌推廣，外銷到世界各地，美國如此改變政策，會阻礙這方面的工作。他批評，美國的行為屬「無理的政治動作」。

梁兆基指，按照國際標準認證（ISO），即使美國要求香港製造的貨品貼上「中國製造」標籤，其實實際的原產地（country of origin）都是香港，通過海關時的文件，都是會標明產地為香港，只不過美國另外要求在產品表面貼上「中國製造」標籤，這可能會令廠商混淆，不知如何標注其產品、申請產地來源證，急需釐定清楚。他指在國際慣例中，如果原產地仍然是香港，照理不用跟隨美國對中國徵收的關稅，他認為美國此舉是很「表面化」的動作。

美國國土安全部公告指，香港製造商品出口到美國時，必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁兆基提到，不擔心中美今次糾紛會嚴重影響投資者的信心，因為香港的營商環境、條件、工作效率，對國際企業而言仍是吸引，今年外國公司香港做生意的意慾有所下降，主要是基於新冠肺炎帶來的不便所影響。

至於本地經濟前景，他預期香港下半年經濟難有起色，始終疫情未完，只好期望明年有正增長。政府的防疫抗疫基方面，梁兆基指政府大灑金錢後，財政儲備仍有約8,000億，數字仍是多，可是過去大半年已花掉3,000億，如果今年第四季至明年第一季的經濟情況仍是這樣，又要政府救市，情況就會比較令人擔心