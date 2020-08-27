12港人潛逃台灣被截│RFA：七月兩批抗爭者成功偷渡　3水路可抵台

廣東省海警日前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」。據報船上有12名香港青年中包括早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。 自由亞洲電台指，安排反修例抗爭者偷渡到台灣其實已經進行了一段時間，共有三條路線可以到達台灣。早於今年七月份，已有兩批年青示威者坐船逃到台灣，惟現時偷渡路線已被堵死。

RFA指七月有兩批抗爭者成功偷渡台灣，而今次李宇軒等12人循另一路線，最終失敗。（設計圖片）

據自由亞洲電台報導，早在七月有兩批香港示威者逃亡，第一批十多人坐船從香港出發，直接到高雄。另一批則坐船到離香港300公里、屬於台灣控制的東沙島，然後再獲安排送到台灣。

至於這次逃亡失敗的路線，是由香港直接到台灣屏東，據了解，原本在屏東接應的人士，週日晚上十點跟船隻失去聯絡。該媒體指，有協助港人的組織相信安排港人偷渡到台灣的路線已經被堵死，沒有人再敢參與這條逃亡路線。

有消息人士向《香港01》透露，《國安法》生效之後，內地公安研判或有被捕者循水路潛逃台灣，因此已經加強水域控制，堵截港區國安法疑犯潛逃外地。