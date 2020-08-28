721事件｜林卓廷：由錄取證人口供突變嫌疑人　憂造成不公平審訊

民主黨立法會議員林卓廷26日被警方指涉參與721暴動被捕，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱更稱事件為「持不同意見派別人士的聚集和對峙，演成暴力衝突的事件」，形容雙方是「勢均力敵，旗鼓相當」。 林卓廷今（28日）召開記者會指警方的說法十分荒謬，顛倒是非黑白，林卓廷指，過去一年多次為警方錄取證人口供，如果警方當時查核證據後，認為他是嫌疑人，就應改為錄取警誡口供，現時做法對審訊不公平，又擔心警方不採納自己的證人口供，令施襲者可以脫罪，呼籲當日在場市民向他提供更多資料。

林卓廷指對陳天柱為721當日警方的行為解釋、詭辯感到可悲，並表示警方自去年10月起開始扭曲事件，時任警察公共關係科的高級警司江永祥接受訪問時，曾稱721事件為兩派打鬥，監警會5月就721事件發表長達122頁報告時，亦曾引述假新聞指有人發起7月21日到元朗遊行，當時未有稱林卓廷涉參與暴動，只表示林到場前，元朗站及其周邊已經發生衝突，林到場了解事件後被白衣人打傷，林卓廷形容現時警方的說法比報告「扭曲得更誇張」。

林卓廷續指，721事件半周年時收到不同片段指證白衣人，當時曾去信警務處處長鄧炳強，要求撤查立法會議員何君堯、《經濟日報》石鏡泉，但當時警方聲稱有同事要驗肺炎，沒有錄取口供，而8位施襲者的案件將於明年2月開審，現時不清楚自己會以證人身份，還是以嫌疑人身份上庭作供，又擔心控方不採納自己的證人口供，令施襲者脫罪，因此呼籲市民如果目擊721事件，可向林卓廷提供資料。

當晚下班後，在YOHO MALL附近被白衣人打至滿身傷痕的蘇先生批評，警方的說法扭曲事實。指當晚10時前在商場外經過，被圍毆至多處受傷，反問如果是兩派人打鬥，「咁我係咪1個打20個？」，警方的說法完全無視當晚放工的市民。蘇先生被問到會否擔心因721事件反被控告，他指「唔擔心得咁多」，一切所言皆為事實。

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