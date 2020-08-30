全民檢測｜薛永恒：3宗預約檢測「被登記」　待疫情穩定推健康碼

全港普及社區檢測計劃（全民檢測）下周二（9月1日）展開，市民昨（29日）起可進行網上預約。創新及科技局局長薛永恒今（30日）出席電視節目時表示，昨日登記流程非常順暢，截至今早10時45分，已有34萬人登記參與計劃。 薛永恒指，局方為解答市民查詢，已設立24小時電話熱線，昨日收獲4000多宗查詢，其中3宗均指在未徵得當事人同意下，其資料被登記預約。薛永恒強調，任何人未經同意使用他人資料屬違法，局方會調查事件，若發現有人惡意使用他人資料，將採取執法行動。

薛永恒稱，截至今早10時45分，已有34萬人登記參與計劃。 （資料圖片/歐嘉樂攝）

全民檢測未必能配合「健康碼」

對於「健康碼」何時可推行，薛永恒稱理解粵、港、澳三地的緊密往來，在5、6月疫情穩定時已經準備就緒，惟7月疫情反彈需延遲。他強調，待個案回落至單位數或無本地感染，確保疫情穩定後會與廣東及澳門政府研究，盡快恢復三地往來。

薛永恒又稱，市民申請「健康碼」時，需在網上填寫個人基本資料、證件號碼、申報病徵以及病毒檢測資料，取得「健康碼」後可選擇是否申請轉換為粵康碼或澳康碼，用作入境廣東或澳門。被問到全民檢測結果是否適用於「健康碼」，薛永恒指，全民檢測結果不是終身證明沒事，同時香港距離疫情穩定仍有一段時間，故結果未必能配合「健康碼」，市民應到獲認可的檢測中心進行核酸測試。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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薛永恒：「健康碼」推出初期設配額

薛永恒表示，了解不少人想盡快通關，但在推出初期會設配額，有關數目會與廣東和澳門政府溝通。他又指，「港康碼」只在跨境時，資料才會轉移到廣東或澳門，在本地無追蹤功能。至於其他地方會否取得個人資料後作追蹤外的用途，薛永恒強調，「健康碼」目的是防疫抗疫，他認為去到廣東、澳門等地就成為該社區的一分子，應配合當地政府的抗疫要求和制度。

另外，政府早前招標徵求研發「感染風險通知系統」應用程式，薛永恒稱市，民到訪地方的日期和時間只會儲存在其手機內，不會設中央記錄，滿足市民對私隱的重視。他預料下月可完成概念研發，期望食肆、的士等業界可配合使用。