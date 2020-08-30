全民檢測│張建宗：48個檢測中心於9月1日的預約已經滿額

政府將於本周二起（9月1日）推行的普及社區檢測計劃為期7日，政務司司長張建宗今(30日)於網誌表示，自昨天早上7時接受網上預約起，截至昨晚十時，已有超過29萬名市民登記參與，以及48個檢測中心於9月1日的預約已經滿額，他指會視乎進度延長不超過七日。他又指，希望市民明白，即使沒有病徵，也應把握機會參與這次自願、免費的普及計劃，及早驗證自己是否隱性患者，令自己安心，亦可保障家人和朋友，以及整體社會利益。

張建宗指，普及計劃具備三大特點：自願參與、保障私隱及免費方便；而自昨日天早上7時接受網上預約起，截至昨晚十時，已有超過29萬名市民登記參與，以及48個檢測中心於9月1日的預約已經滿額；普及計劃為期七日，視乎進度延長不超過七日。

他指，推行普檢計劃的目的在於為市民「願檢盡檢」，找出社區內的隱性無病徵的患者，及早安排他們接受隔離和治療，同時追蹤患者曾接觸的人士，務求盡快切斷傳播鏈，讓香港經濟、社會及民生重回正軌；又指所有檢測只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，政府會非常小心處理市民的個人資料。陽性個案資料會交由衞生署及醫院管理局跟進，而其他個案的個人資料與檢測結果會於計劃完成後刪除，樣本亦於計劃完成後銷毀。

張建宗又指，即使目前疫情稍為紓緩，普及計劃對控制疫情仍有十分關鍵作用，越多人參與檢測，越有利本港早日遏制疫情，他呼籲市民踴躍參加，截斷病毒在社區的隱形傳播鏈，及早為本港經濟和社會回復正軌帶來曙光，「特區政府衷心感謝國家全力支持及援助特區的抗疫工作」。

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