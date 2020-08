全民檢測︳譚惠珠籲全港同參與檢測　預言早於聖誕回復正常

政府將於9月1日推出普及社區檢測計劃,香港基本法委員會副主任譚惠珠今早(30日)於電台節目呼籲市民參加檢測,強調香港的未來在於快速從疫情中恢復,並重啟經濟,否則到聖誕節將只有很少歡樂。她呼籲每個人都參與檢測,令香港早於聖誕回復正常(And we shall return to normalcy well before Christmas)。

譚惠珠強調,早識別、早隔離、早治療是國際公認的抗疫措施,故大規模檢測以找出隱形感染源有必要。她又提到,澳門及廣東之間在健康碼措施下恢復交流,海南島的商店亦已人頭湧湧,反之香港的零售、餐飲業受疫情大幅影響,必須盡快找方法進入內地的旅遊互認措施,否則香港的經濟及服務業將進入寒冬。