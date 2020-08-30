全民檢測︳譚惠珠籲全港同參與檢測　預言早於聖誕回復正常

政府將於9月1日推出普及社區檢測計劃，香港基本法委員會副主任譚惠珠今早（30日）於電台節目呼籲市民參加檢測，強調香港的未來在於快速從疫情中恢復，並重啟經濟，否則到聖誕節將只有很少歡樂。她呼籲每個人都參與檢測，令香港早於聖誕回復正常（And we shall return to normalcy well before Christmas）。 譚惠珠強調，早識別、早隔離、早治療是國際公認的抗疫措施，故大規模檢測以找出隱形感染源有必要。她又提到，澳門及廣東之間在健康碼措施下恢復交流，海南島的商店亦已人頭湧湧，反之香港的零售、餐飲業受疫情大幅影響，必須盡快找方法進入內地的旅遊互認措施，否則香港的經濟及服務業將進入寒冬。

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譚惠珠在香港電台英文台的錄播節目《給香港的信》中指出，她已決定參與全民檢測計劃，因為學校、商店、餐廳及跨境交通必須盡快恢復正常。

她指，中央在港府的邀請下，提供全民普及檢測計劃，而政府及專家均指，疫情尚未受控，是因為自七月起爆發的第三波疫情，仍有40%個案的源頭不明，又提到立法會選舉亦因此需要延遲一年舉行。

譚惠珠呼籲全港市民參與檢測。（資料圖片）

呼籲港人把握全民檢測機會 令跨境活動恢復

譚惠珠提到，今年由2月至6月，零售、住宿及膳食服務業的失業率升至10.7%，是過去15年的最高位。她認為香港有必要被納入內地的開放旅遊措施。對於香港未來的願景，譚惠珠指內地過往亦為香港着想，例如2003年在沙士後放寬內地旅客自由行來港，2004年開啟「內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA arrangements），開啟了香港商業及專業服務的內地市場，令香港經濟由2004年至2011年間增長了48%；在2016的十三五規劃，香港獲安排加入大灣區發展及一帶一路的金融中心支柱地位。她認為，香港未來會繼續成為中國的國際貿易及商務中心，但港人必須努力令疫情如內地般受控。

她認為，全民檢測計劃成功的關鍵，在於人民的合作，又稱全球很多城市都希望其政府提供這樣的健康保障支援，香港必須把握機會，不可自滿，強調全民參與檢測，將令香港的跨境活動恢復，大家都要為此「多走一步」（walk the extra mile）。