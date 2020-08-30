全民檢測｜中聯辦批有人播謠抹黑　港澳辦：重演修例風波醜陋一幕

政府的普及社區檢測計劃下周二推行，昨日起開放給市民網上預約，截至下午5時45分，有約41萬8400人登記。 中聯辦發言人今(30日)表示，根據內地和外國的抗疫經驗，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈最科學、最有效的手段。香港極少數別有用心者制造和散布惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫舉措，行徑卑劣，令人不齒。

多名區議員質疑全民檢測存在漏洞，呼籲市民杯葛。中聯辦發言人今(30日)則發新聞稿表示，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈最科學、最有效的手段，又指香港極少數別有用心者制造和散布惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫舉措。（ 羅君豪攝）

中聯辦發言人指，應香港特區政府的請求，近期由國家衛健委組建的兩支「內地核酸檢測支援隊」共220多名隊員先後抵港。他們將充分遵守香港既有醫療規程，做好實驗室核酸檢測工作，為香港抗疫助一臂之力。同時，中央政府還將支持香港改造「方艙醫院」和興建臨時醫院，並根據特區需要，隨時調集內地醫療資源予以更多支持。

中聯辦強調，抗疫是香港當前壓倒一切的重要任務。當前香港疫情尚未完全受控，源頭不明的本地病例維持在四成左右，社區隱形傳播鏈仍然存在。根據內地和外國的抗疫經驗，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈最科學、最有效的手段。

中聯辦認為，有一些別有用心者罔顧社會利益和市民健康，把抗疫議題政治化，制造和散播惡毒謠言，詆毀抹黑內地援港抗疫行動，甚至有人暴力襲擊推廣普及檢測計劃的義工;又形容「這些人的卑劣行徑，只會更加暴露他們的冷血和醜惡。相信廣大市民能明辨是非，不會被其蠱惑誤導。」

發言人表示，中央政府將會繼續全力支持香港特區政府和社會各界人士齊心抗疫，早日取得疫情阻擊戰的勝利，讓香港社會經濟秩序盡快恢覆正常。

在北京，港澳辦亦在其後發稿，批評香港有極少數別有用心的人「不識好歹」，對內地援港抗疫舉措大加污蔑、抹黑。指這些人對內地支援隊的專家資質、試劑品質、實驗室安全進行毫無根據的詆毀；對全民檢測決定潑髒水，誣稱是「利益輸送」、「黑箱作業」；公然違抗限聚令，騷擾內地核酸檢測先遣隊成員；利用把持的一些區議會阻撓檢測計畫及港版健康碼的實施，「甚至編造和散佈基因送中的謠言，意圖製造社會恐慌情緒，重演修例風波中謠言惑眾的醜陋一幕」。

發言人表示，反中亂港分子把內地援港抗疫舉措政治化，玩弄政治攬炒的把戲，目的是利用一切機會打擊特別行政區政府管治威信，損害中央政府的形象，抹黑中國特色社會主義制度，挑撥離間香港民眾對祖國的感情。這充分暴露出他們反中亂港的政治本性和陰暗扭曲的心理，他們的所作所為已到了不擇手段、不講底線、不守法律的地步。「我們在此正告這些居心惡毒者，隨著香港維護國家安全法的實施，香港正在實現由亂變治的轉變，“港獨”、“黑暴”、“攬炒”等行徑必將繼續受到沉重打擊，我們堅決支持香港特別行政區執法和司法機關對那些製造和散佈謠言、阻撓抗疫的違法犯罪分子依法懲處。」

發言人強調，生命誠寶貴，抗疫如救火。希望香港特別行政區政府和社會各界團結一心，群策群力，儘快戰勝疫情，恢復經濟社會發展和改善民生。