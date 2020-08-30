全民檢測｜政府譴責網上言論意圖抹黑計劃　個人資料僅作檢測用途

本港新冠肺炎疫情持續，政府將於9月1日展開全民自願參與的普及社區檢測計劃，設置共141個社區檢測中心為市民採集拭子樣本，以進行病毒檢測。 政府今日（30日）指，對於有人在網上透過社交媒體，發布普及社區檢測計劃的錯誤信息，表示極度失望及遺憾，稱有理由相信近日出現的謬論，是意圖抹黑計劃及誤導公眾。政府亦強調，早前醫管局推行的自行索取樣本瓶的檢測，以及為特定群組安排的自願性檢測，分別找出62名及87名無病徵的隱性患者，指計劃有助找出社區內的隱性新冠肺炎患者。

▼政府反駁對普及社區檢測計劃的謬誤言論▼

政府︰相信網上言論意圖抹黑計劃

政府表示，留意到網上及社交媒體上近日流傳普及社區檢測計劃的失實言論，當中有關採樣方法、感染控制、檢測準確度及成效等方面均存在謬誤。政府指，已透過新聞公報、記者招待會、專題網站 、添馬台帖文、局長出席媒體解說，稱有理由相信近日出現的謬論，是刻意散播嚇人信息，意圖抹黑計劃及誤導公眾，以減低市民參與的意欲。

政府提醒市民小心辨識計劃的資訊真偽，應以政府發放的消息為準。政府已設有專題網站，除接受預約檢測外，亦提供正確資訊。針對網上及社交媒體流傳的失實信息，已透過添馬台帖文及其他渠道澄清。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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政府︰所有個人資料僅在香港作檢測用途

政府發言人強調，計劃安全、方便、快捷、充分保障個人私隱。全港141個社區檢測中心均實施各項感染控制和社交距離措施，所有個人資料包括檢測樣本、化驗結果等，僅在香港境內作檢測用途，並將小心處理市民的個人資料，不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。



政府發言人指，有數據顯示25%新冠肺炎患者完全沒有病徵，患者在確診前以為沒有染病。而醫管局推行的自行索取樣本瓶的檢測，以及為特定群組安排的自願性檢測，能找出無病徵的隱性患者，分別是62名和87名，佔總檢測量的0.22%和0.02%。

發言人又指，「愈多人參與普及社區檢測計劃，愈有機會找出社區內的隱性患者接受隔離治療，從而切斷傳播鏈，讓市民生活及經濟活動早日恢復正常。」

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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