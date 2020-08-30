全民檢測｜填粗口登記成功？　薛永恒：有方法確保身份證號碼真確

「普及社區檢測計劃」（全民檢測）下周二（9月1日）展開，市民昨（29日）起可進行網上預約。不過有網民今（30日）上載一張成功登記預約的截圖，惟截圖中顯示，登記人的名字為粗口。有網民質疑登記系統存在漏洞，有機會被濫用及「造數」。 創新及科技局局長薛永恒今（30日）會見傳媒時表示，為了便民利民，市民登記時只需填上姓名、身份證號碼及電話號碼。但他強調，若登記人未能填上清楚的身份證號碼，是不能辦理手續，重申有方法確保填上的身份證號碼屬真確。

有網民今（30日）上載一張成功登記預約的截圖，惟截圖中顯示，登記人的名字為「粗口」。（連登討論區圖片）

方保僑：單憑身份證號碼登記不理想

薛永恒今早出席電視節目時表示，昨日的預約系統非常順暢，截至今早已經有超過34萬人登記參與全民檢測。他又指，接獲的查詢中有3宗均指在未徵得當事人同意下，其資料被登記預約。薛永恒強調，任何人未經同意使用他人資料屬違法，局方會調查事件，若發現有人惡意使用他人資料，將採取執法行動。

資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》查詢時表示，單憑身份證號碼可登記預約並不理想，因局方未有即時核對身份證號碼是否當事人，有機會出現有人盜用他人身份證號碼或填錯姓名等資料下，仍能成功登記。他建議，政府應增設身份核對機制，並創建登記系統的賬號及密碼，加強保密，亦避免部分公司以身份證號碼檢查員工是否有登記參加計劃。