全民檢測｜逾40萬人登記　鄭泳舜：整體受歡迎　郭家麒：都幾失敗

「普及社區檢測計劃」（全民檢測）明日（9月1日）展開，市民上周六（29日）開始可進行網上預約，公務員事務局局長聶德權指，截至今早8時，有48萬名市民登記參加。 民建聯立法會議員鄭泳舜認為，整體計劃受歡迎，因民建聯昨在多區擺街站宣傳，有不少市民即場登記和查詢，但他指人數仍有增長空間。鄭泳舜指，若計劃受歡迎，政府可考慮是否延長社區檢測中心的開放時間及檢測日子。 公民黨立法會議員郭家麒則指，若以全民檢測來看，只有逾40萬人參加「都幾失敗」，強調計劃應與禁足令、封關等配合，否則作用不大。又引述世衛緊急項目主管瑞安（Mike Ryan）表示，大規模檢驗浪費金錢和不切實際，強調資源應用得其所，只用於高危群組。

鄭泳舜指，若全民檢測計劃受歡迎，政府可考慮是否延長社區檢測中心的開放時間及檢測日子。 （資料圖片/余俊亮攝）

鄭泳舜在港台節目《千禧年代》指，外界對計劃有多種說法，如檢測場地會否有多人聚集、採樣過程會否不舒服等，認為政府應作更多解說。對於有醫護組織對計劃提出質疑，並發起杯葛行動，鄭泳舜稱感到失望，強調政府目的為找出隱形患者，切斷傳播鏈，但遭到抹黑。

郭家麒在同一節目表示，政府應再收緊豁免人士檢測及檢疫安排，安排獲豁免人士多接受測試，以保護身邊的親友。他又指，市民即使驗出對病毒陰性，都應該小心，不要疏於進行預防感染措施。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

+ 13 + 13 + 13

鄧家彪倡延長檢測時間

工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，近日在觀塘、黃大仙等地區擺街站，街坊反應正面，但部分街坊有猶疑，包括採樣方式會否不舒服、現時疫情回落是否有逼切性檢測等。鄧家彪稱，雖然香港近日的確診個案回落，但其他城市仍認為香港屬高風險地區，若有全民檢測計劃找出隱性患者，相信可游說其他城市。

鄧家彪建議，政府應延長檢測時間，增兩小時至晚上10時，方便「打工仔」。對於有僱主要求僱員需檢測並提交報告，鄧家彪認為，從事服務業等員工有需要檢測，但要視乎僱主提出檢測且交報告的要求是否有違條例，強調在現行經濟環境下，不要再令僱傭關係變差。

民協深水埗區區議員江貴生表示，街坊反應兩極，有人擔心檢測會不舒服，但亦有人支持。江貴生稱，對計劃成效存疑，故沒有主動宣傳計劃，但有街坊查詢都會協助。他指其選區附近兩處作為檢測中心，惟兩個地方距離非常近，只有兩、三分鐘的路程，擔心會出現多人聚集情況。江貴生稱，其中保安體育館的面積不大，主要靠中央空調，擔心若有病毒散播空中，會增加感染風險。