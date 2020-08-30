全民檢測│轟「打着民主自由旗號議員」不斷抹黑　林鄭：令人氣憤

全港普及社區檢測計劃（全民檢測）周二（9月1日）展開，有民主派議員及醫護組織以效用成疑為由呼籲市民杯葛，行政長官林鄭月娥今晚在社交平台facebook個人專頁貼文反擊，指「某些打着民主或自由旗號的議員」不斷找藉口抹黑計劃，危言聳聽，令人氣憤；又指「只要稍為留意，便不難察覺他們都是反中央、反政府的活躍份子」。

（林鄭fb）

林鄭表示，本港在7月共錄得2066宗確診個案，佔了總數超過四成，可見這一波疫情來勢洶洶，特區政府不得不推行最嚴厲的防控措施。

踏入八月，新增確診個案持續下降，由首星期平均每日超過90宗，減少到最近一星期的低於20宗，她續稱，惜仍有三成個案源頭未明，感染人士無病徵，亦可能認為自己無感染風險，其中部分是透過政府安排給特定行業人員的自願檢測找到的。「顯而易見，只要早日多找到一個隱性患者，就可以避免他傳染給家人、朋友、同事或顧客，對抗疫有益，對社會有利。」

林鄭話鋒一轉批評呼籲杯葛者，指自「普及社區檢測計劃」的細節公布後，「某些打着民主或自由旗號的議員便不斷找藉口抹黑計劃」呼籲市民杯葛檢測，令人氣憤。「不過只要稍為留意，便不難察覺他們都是反中央、反政府的活躍份子，即使是面對和市民健康息息相關的公共衞生議題，也不會放過任何製造事端和挑起矛盾的機會。」

她引述Facebook上就普及社區檢測計劃的一則留言：「感謝為此項目出力的所有人，為市民，不需理負面的說話，心裏感受最重要。」呼籲市民為參與推行計劃的人士加油，「讓我們無懼抹黑，以實際行動打破謠言」。