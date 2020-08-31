全民檢測｜中西區區議會討論檢測中心選址　民政專員又中途離席

本港新冠肺炎疫情持續，政府將於9月1日展開普及社區檢測計劃，為期7天，全港設有141個社區檢測中心。政府發言人指，截至8月31日中午12時，約51萬人登記參與普及社區檢測計劃。 中西區區議會今日（31日）召開特別會議，討論區內的檢測中心選址問題。有議員關注，中西區民政事務專員梁子琪會否進行檢測，他回應指，有關問題雖涉及個人私隱問題，但他已預約於本周進行檢測。 在特別會議上，其中一份有關反對在地區諮詢前展開全民檢測計劃的文件，被區議會秘書處裁定涉及議題並非地區層面事宜，梁子琪表示，政府認為上述文件內容不符合區議會的職能，在會議討論上述內容時，梁子琪聯同秘書處職員離開會議室，及後沒有再回座。

中西區民政事務專員梁子琪再次離席。（彭焯煒攝）

政府官員全缺席 解釋已回覆文件故不必出席

梁子琪在會上透露，秘書處作決定前曾與律政司溝通，但因有關內容屬律師與客户之間的保密通訊，故不便向區議會透露內容。

多名民主派議員在會上批評，政府沒有派出官員參與今次特別會議，不尊重區議會，梁子琪解釋，民政事務署早前已邀請相關部門出席會議，但獲回覆指各部門都因為不同原因未能出席，有部門解釋說已回覆區議會文件，故不必再出席。

中西區區議員葉錦龍質疑，為何區議員不能視察位於當區的火眼實驗室，但不少建制派，包括工聯會會長吳秋北卻可以參觀並拍照留念。中西區區議會主席鄭麗琼表示，早於8月7日已要求政府安排視察實驗室，但一直不獲回覆。

中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼（彭焯煒攝）

要求參觀火眼實驗室 食衛局：未能安排

梁子琪回應說，早前曾去信食物及衞生局要求安排議員視察實驗室，但獲回覆指因實際運作及衛生問題未能安排。

中西區區議員何致宏表示，其選區內設立了兩個檢測中心，而兩個均為票站，他質疑為何可以做檢測中心，但卻不可為立法會選舉作投票之用。

通過動議要求政府為附近街市作補償

會議最後通過多項動議，包括反對在鄰近民居的地方設立「武漢肺炎的普及社區檢測中心」；要求政府為檢測中心樓下的上環街市、石塘咀街市、士美菲路街市作出補償方案，對街市及熟食中心租戶發出特惠金及全年免租。