全民檢測｜截至下午2時52萬人登記　張建宗視察大會堂指準備就緒

本港新冠肺炎疫情持續，政府將於9月1日展開全民自願參與的普及社區檢測計劃，為期7天。全港將有141個社區檢測中心為市民採集拭子樣本，以進行病毒檢測。政務司司長張建宗今日（31日）視察在大會堂設立的社區檢測中心，指中心已經做好一切的準備。現時有超過6千名醫護人員報名參與檢測，截至下午2時有52萬人報名預約。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

在公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始的陪同下，張建宗視察在大會堂設立的社區檢測中心。在了解場地人手配置、場地設置運作流程、樣本運送等流程後，他指整個普及社區檢測計劃已準備就緒，經網上預約的市民明天起便可到檢測中心做檢測。社區檢測中心的設計令檢測過程安全、方便、快捷，亦會充分保障個人私隱。

截至今日下午2時，逾526,000人已透過網上預約，有超過6,000位醫療人員報名參與檢測計劃，亦有來自75個政策局和部門大約4,000位政府人員在各區的社區檢測中心當值，負責行政支援和中心管理工作。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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呼籲市民參與檢測 譴責有人抹黑計劃

他表示，第三波疫情已持續了八星期，雖然確診數字緩和向下，但源頭不明的個案所佔比例仍然偏高，並籲市民大眾踴躍參與普及社區檢測計劃，早日過上正常的生活。而他又指，有人刻意散播嚇人及失實信息，意圖抹黑檢測計劃及誤導公眾，污衊內地援港抗疫舉措，甚至煽動市民「杯葛」計劃，減低市民的參與意欲，這種行徑罔顧廣大市民的健康及辜負一眾努力抗疫的前線人員的付出，社會應予以譴責，「市民應小心辨識有關檢測計劃的資訊真偽，如有懷疑，應以政府發放的消息為準。市民應認清客觀事實，絕不要誤信謠言，助長這股歪風。」