全民檢測｜范國威遭大媽踩場互罵　被批阻市民檢測　范：無人阻你

反對政府推出全民自願檢測的新同盟前立法會議員、西貢區議員范國威今天（31日）在Facebook上載片段，片中多名中年女子和一名中年漢到范位於將軍澳的議員辦公室，批評范阻礙市民接受全民檢測，並以粗口罵范國威，范反斥：「你想檢測快啲去，無人阻你。」

范國威與對方激辯。（范國威facebook）

范國威及屬建制派的「向香港警察致敬」FACEBOOK專頁和陳志豪均分別上載有關片段，其中後兩者上載的片段中，多名操非純正的廣東話的婦人指罵在辦公室的范國威，批評他阻礙其他市民接受全民檢測，「你唔可以阻我，你無權阻住啲市民」。范反駁：「你要去就可以去」，又說：「全民檢測無作用。」陳志豪又在影片中加上「註腳」，批評范國威「唔戴口罩辱罵市民」。

而根據范國威上載的片段，「踩場」者除批評范阻礙市民接受全民檢測，亦批評他「攬炒」和無資格代表市民，並以粗口罵范國威。范反斥：「你想檢測快啲去，無人阻你」、「你唔夠人講就講粗口呀。」范國威又斥對方不只要測新冠肺炎病毒，也要測腦，最終數人離開現場。范國威在社交平台上形容踩場者「詞窮理屈」，「圍攻不成敗走」。

近日，將軍澳掛滿批評范國威的標額，當中批評他「有破壞無建設」和「為反而反」。



最終數人離開現場。（范國威facebook）

范國威上載的片段

范國威批評踩場者是「藍屍廢老」，詞窮理屈。（范國威fb截圖）

新民黨陳志豪上載的影片

「向香港警察致敬」FACEBOOK專頁及陳志豪上載影片截圖