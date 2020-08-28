潛逃被截│中國海警近期頻密巡查出海香港釣漁船　船家：一反常態

中國海警微博日前出帖文稱，於中國管轄海域内（21°54'00''N，114°53'00''E）， 截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」，被捕人士包括早前因違反《港區國安法》被捕的「香港故事」成員李宇軒。近日亦有懷疑中國海警，於香港水域對開的中國領海執法的片段流出。 有釣魚船家稱，近日香港果洲群島對開的中國水域多了中國海警巡邏船，待漁船進入中國水域時，海警會上前查問，「問你去邊、然後就會上你船去check。」有資深船家透露，以往海警絕少上船查證，有人猜測是次一反常態、大規模的搜查行動，懷疑是打擊走私人販活動。

有資深船家透露，以往中國水警絕少上船查證。（網上圖片）

有釣魚船家稱於8月11日收到消息，往釣魚熱點如廿四浦、石仔排及南北緯灘必經的中國「萬山海域」釣魚區於8月10發告示，11日起因疫情將暫停港澳船進入萬山海域進行游釣活動。通告發出後，至8月13日，有本地船家欲出海釣魚，途經萬山海域時，被中國海警的大船截停，全船人被送往伶仃島，扣留數小時後方獲放行。

其中一名資深船家透露，進出萬山海域需申請一張價值1250元有效期1年的萬山區港澳居民垂釣卡，惟以往中國海警絕少上船查證，船家稱他出海到經萬山海域釣魚近7年亦未曾遭到搜查，以往亦只聽過公安開「艇仔」查證，而非今次的「大船」。事發後船家均議論紛紛，有人猜測是次一反常態、大規模的搜查行動並非旨在防疫，而是打擊走私人販活動。

三家村碼頭亦有船家稱，近日果洲群島對開的中國水域多了白色巡邏船巡邏，待本港漁船進入中國水域後，便會上前查問，會要求出去釣魚証、到船上搜查等，「香港水警最近冇巡，但大陸邊防巡密咗。」船家指，他們出海釣魚都會申請釣魚證，問題不大，但擔心的是海警不知會否要求查看手提電話，甚至詢問船上的人是否有案件在身、獲保釋期間出海，「咁會麻煩啲，會成船被扣，我哋都驚，但好難問啲人係咪有冇案係身。」

資深船家又指，一出本港水域便進入了中國水域，一般南海有軍演時才會多巡邏船，很多時候海警見到有漁船時，甚少會上前截查。至於由香港水域出到公海，他稱不需要1小時，若由本港南水域坐大飛出海，不足半小時便可到達公海，惟中間會經過中國領海。

梁啟智稱，是次海警截獲載有李宇軒等人的快艇地點，根據坐標顯示，離中國領海基線約16.9海浬，已離開中國領海海域，但仍在毗連區內，中國有出入境管轄權。（梁啟智Facebook圖片）

截船位置離中國領海 但仍在毗連區內

曾任香港大學地理學系講師的時事評論員梁啟智稱，出了香港水域便進入中國水域，「香港係俾中國水域包圍。」至於是次海警截獲載有李宇軒等人的快艇地點，根據坐標顯示，離中國領海基線約16.9海浬，已離開中國領海海域，但仍在毗連區內，中國有出入境管轄權。他解釋，根據《聯合國海洋法公約》，每一國家有權確定其領海的寬度，以領海基線向外不得超過 12 海浬為限，而領海外的「毗連區」從領海基線算起，不得超過24海浬，即從領海外界線再向外延伸12海浬。

根據中華人民共和國1992年《領海及毗連區法》規定，中國毗連區寬度是領海之外鄰接領海的一帶海域，其寬度為12海浬，中國有權在毗連區內，為防止和懲處在其陸地領土、內水或者領海內違反有關安全、海關、財政、衛生或者入境出境管理的法律、法規的行為行使管制權。