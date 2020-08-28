潛逃被截｜偷渡路線曝光　12港青有案在身　擬經東沙島轉船赴台

廣東省海警周六（23日）在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲船上12名香港青年。據知被捕人均有案在身，除早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕的「香港故事」成員李宇軒，亦涉在反修例風波中藏汽油彈原料案，部分為「屠龍小隊」成員。消息指人蛇當晚由西貢布袋澳乘快艇出發，原計劃先到距離香港340公里、由台軍駐守的東沙群島，再轉大船赴台灣屏東。

鄭子豪、鄧棨然及廖子文在灣仔一單位被搜出汽油彈原料，控以串謀意圖縱火案、管有物品意圖損壞財產罪。（資料圖片）

中國海警官方微博前晚（26日）發出公告，指8月23日9時許廣東海警局在粵港東南方向內地管轄海域內（21°54'00''N，114°53 '00''E），查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，抓獲「李某某」、「鄧某某」等十餘名涉嫌非法越境人員。據了解「李某某」所指的，包括在月10日以涉嫌違反《港區國安法》被捕，罪名為勾結外國或者境外勢力危害國家安全的李宇軒。李另被指涉嫌洗黑錢。除李宇軒之外，其餘包括張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福、喬映瑜等，當中有數人為屠龍小隊成員。

偷渡台灣12名港青有案在身

李宇軒（29歲）香港故事成員，因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，另被指涉嫌洗黑錢。 張俊富（22歲）公開大學學生，去年12月8日「國際人權日大遊行」被搜出手槍、實彈，被控串謀有意圖傷人罪、無牌管有槍械及彈藥罪、兩項管有攻擊性武器罪。 張銘裕（20歲）報稱無業，去年12月8日「國際人權日大遊行」被搜出手槍、實彈，被控串謀有意圖傷人罪、無牌管有槍械及彈藥罪、兩項管有攻擊性武器罪。 嚴文謙（21歲）報稱學生，去年12月8日「國際人權日大遊行」被搜出手槍、實彈，被控串謀有意圖傷人罪、無牌管有槍械及彈藥罪、兩項管有攻擊性武器罪。 李子賢（29歲）報稱測量員，去年9月29參與「全球反極權遊行」被控暴動罪。 郭子麟（18歲）香港大學學生，被控去年11月18日參與彌敦道近窩打老道暴動（理工大學衝突）。 鄭子豪（17歲）港鐵技術訓練員，去年9 月30日灣仔一單位内被搜出汽油彈原材料，被控串謀意圖縱火案、管有物品意圖損壞財產罪。 鄧棨然（30歲）報稱售貨員，去年9 月30日灣仔一單位内被搜出汽油彈原材料，被控串謀意圖縱火案、管有物品意圖損壞財產罪。 廖子文（17歲）中五學生，去年9 月30日灣仔一單位内被搜出汽油彈原材料，被控串謀意圖縱火案、管有物品意圖損壞財產罪。 黃偉然（29歲）報稱機械技工，涉於今年1月16日在上水沙頭角路吳屋村附近製造爆炸品俗稱「DNT」的炸藥，被控製造爆炸品罪。 黃臨福（16歲）報稱學生，越南籍，10月14日旺角警署擲汽油彈，同日同地在住所內管有用啤酒瓶製成的三個汽油彈，被控企圖縱火、一項管有攻擊性武器罪。 喬映瑜資料不詳，偷渡案前被警方通緝。

張俊富（右二）多次申請保釋，獲法庭准以3萬元現金及3萬元人事擔保外出，每天到警署報到，需要宵禁和不得離港，日前企圖偷渡台灣被截。（呂樂謙攝）

香港與台灣一海之隔，但要潛逃台灣必須經過中國水域。被捕地點屬「內地管轄海域」，屬中國領海與公海之間，中國具有出入管轄及執法權。據悉人蛇當晚由西貢布袋澳乘快艇出發，原計劃先到距離香港340公里、由台軍駐守的東沙群島，再轉大船赴台灣屏東。

據資深船家所講，出本港水域便是進入了中國水域，一般南海有軍演時才會多巡邏船，很多時候海警見到有漁船時，甚少會上前截查。對於是次有海警截獲一艘涉嫌非法越境船隻，他相信很大機會是收到線報，「嗰海咁大，又咁多船出出入入，係有線報先會截到。」船家稱，偷渡往台灣非熱門路線，相信中間要換船，因以「大飛」每小時20幾海浬的速度計，船上的人要坐20多小時才到達台灣，大風浪會承受不住。

而在三家村碼頭，船家相信偷渡台灣不會在此上船，更指：「冇船會願意車，船主唔會應承，捉到會扣船，俾10萬、50萬（元）都唔會應承，因為唔夠抵一架船嘅錢。偷渡人可能半海有人接，行到一半跳船，走唔到去台灣，捉到船會充公。」