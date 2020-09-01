三權分立｜陳文敏：回歸前後憲制文件清晰介定　梁愛詩：三權分置

通識書刪除「三權分立」內容，引起社會爭議，特首林鄭月娥今早（1日）回應指，香港沒有「三權分立」，行政、立法和司法機關是互相制衡和配合，最終三個機關都要透過行政長官向中央政府負責。

港大法律學院教授陳文敏表示，回歸前的憲制文件《英王制誥》到回歸後的《基本法》，都清晰介定三個機關的職能，足以顯示香港奉行三權分立。當中很多條文能看到三權的互相制衡，就算特首及政府機構推行政策，如果違反法律一樣違法，一般的所謂行政主導與法治及三權分立並沒有衝突。

前律政司司長梁愛詩則反指，香港應該是「三權分置」，根據《基本法》的政治架構是相互配合、相互制衡，三個機構各司其職，各有各的責任及限制。