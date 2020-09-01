三權分立｜陳文敏：回歸前後憲制文件清晰介定　梁愛詩：三權分置

撰文：翟睿敏
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通識書刪除「三權分立」內容，引起社會爭議，特首林鄭月娥今早（1日）回應指，香港沒有「三權分立」，行政、立法和司法機關是互相制衡和配合，最終三個機關都要透過行政長官向中央政府負責。
港大法律學院教授陳文敏表示，回歸前的憲制文件《英王制誥》到回歸後的《基本法》，都清晰介定三個機關的職能，足以顯示香港奉行三權分立。當中很多條文能看到三權的互相制衡，就算特首及政府機構推行政策，如果違反法律一樣違法，一般的所謂行政主導與法治及三權分立並沒有衝突。
前律政司司長梁愛詩則反指，香港應該是「三權分置」，根據《基本法》的政治架構是相互配合、相互制衡，三個機構各司其職，各有各的責任及限制。
前律政司司長梁愛詩指香港應該是「三權分置」。（資料圖片／黃偉民攝））
林鄭今早回應傳媒提問，稱根據《基本法》本港享有的是高度自治而非全面自治，享有的行政權、立法權和司法權均來自中央授權。三權關係各司其職，互相配合亦可互相制衡，但最後都是透過行政長官向中央負責。林鄭又指，本港由行政主導，以行政長官為主導的核心。
多名資深法官曾多次表明香港實行三權分立，包括首任終審法院首席法官李國能於2001年表示，司法獨立是權力分立概念的核心，而權力分立就是行政、立法和司法三權分立，互相制衡。現任首席法官馬道立亦曾於2014年表示，《基本法》清楚訂明立法、行政、司法機關三權分立的原則，並以頗為明確的字眼界定三者的不同角色。
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