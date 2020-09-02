全民檢測｜建制派齊赴會展檢測　譚耀宗：有經驗後爆第四波都不怕

「普及社區檢測計劃」昨日（1日）展開，多名港區人大代表、全國政協委員及建制派人士，今日（2日）下午到灣仔會展檢測中心接受檢測。全國人大常委譚耀宗表示，參加檢測是為己為人，越多人參加越好，又稱香港好幸運得到國家支持，有今次經驗後，即使爆發第4、5波疫情亦不用擔心。 全國政協常委、前政務司司長唐英年則指，今日到場是為了支持政府，亦是為了自己及家人求安心，同心抗疫。基本法委員會副主任譚惠珠、前律政司司長梁愛詩、前全國人大常委范徐麗泰等亦有參加。

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施榮懷：鼻腔檢測如「呻鼻涕」

到場檢測的全國政協委員施榮懷指，今日並非政協「特別場」，而是應民政署邀約於此時段集中檢測。施榮懷今年5月出席兩會時，分別在北京及深圳接受深喉檢測，今次是首次做鼻腔檢測，他形容「插得好淺，等於自己呻吓鼻涕」，是「非常可以接受」。

實德環球副主席、全國政協委員馬浩文偕妻子一同檢測，形容場所寬敞，檢測期間不會接觸到其他人。

港區人大代表陳曼琪、全國政協委員兼前警務處長曾偉雄、監警會主席梁定邦等人亦有出席檢測，民政事務局局長徐英偉及公務員事務局局長聶德權曾到場。