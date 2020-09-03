烈顯倫：法院有份創造街頭混亂　斥高院法官判《禁蒙面法》違憲

終審法院前常任法官烈顯倫今日（3日）刊登文章，指本港的司法已失去北京的信任，需要緊急改革。他指，本港法院每次判決時試圖應用基本法，都可能對香港的高度自治造成衝擊，認為法院允許律師顛倒《基本法》，最終導致中央不信任本港司法機構。他特別舉例批評高等法院法官在「禁蒙面法」案中，通過決定香港憲制秩序，「把自己抬高到了全國人大的位置」。 烈顯倫又指，法院持續地讓公共利益屈從於個人權利的主張，給那些走上街頭暴力抗議的人一種「個人主權」感覺，形容法院在過去一年裏幫助創造了導致街頭混亂的社會環境。 法律界立法會議員郭榮鏗回應指，絕大部份的法官和法律執業者都不會認同列顯倫的觀點，甚至應該反感，批評其論點既不符事實，亦是對法官和法律執業者作出無理攻擊。

烈顯倫：司法機構已失北京信任

烈顯倫以《是時候緊急改革了》為題撰文，指近日事件令他有3個發現：一、為了維護香港有別於內地的特性，保持香港長期繁榮，「一國兩制」在2047年以後繼續實施，至關重要；二、為了讓「一國兩制」正常運轉，香港與中央政府之間必須相互信任；三、本港司法機構運作顯然已失去北京的信任，所以《港區國安法》第44條規定，由行政長官而非首席法官負責挑選法官處理國家安全案件。

烈顯倫認為，北京對香港司法機構變得不信任，關乎本港法院在一些案件中對《基本法》作解釋，其中用輕描淡寫的方式援引海外晦澀難明的規範和價值，但他質疑這些價值和規範與案件的具體問題無關，也完全不適合香港的情况。

他批評有關做法根本錯誤，也與普通法的宗旨相違背，指去年11月判決《禁蒙面法》案也許最令人驚詫的例子，批評法院對「一國兩制」政策的理解，「遲鈍得令人瞠目結舌」。他批評，這些法官「把自己抬高到了全國人大的位置」，自我賦權擊倒一項至關重要的主要立法，難怪判決立即引起全國人大常委會法工委的激烈批評。

他又指，法院持續地讓公共利益屈從於個人權利的主張，這給了那些走上街頭暴力抗議的人一種個人主權的感覺，「保護大多數人的法律被破壞，卻沒有懲罰，因為這些人認為自己的個人訴求是至高無上的。實際上，法院在過去一年裏幫助創造了導致街頭混亂的社會環境。」

烈顯倫認為，本港司法機構運作已失去北京的信任，所以《港區國安法》才會規定由行政長官而非首席法官負責挑選法官處理國家安全案件。（資料圖片）

質疑法院讓律師顛倒《基本法》

烈顯倫指，「一國兩制」政策從未改變，而《基本法》賦予這項政策實質內容。他強調《基本法》是憲法性文件，而非用於管理香港日常事務的民法典，質疑以《基本法》處理本地不滿的做法，認為法院允許律師玩法證遊戲，利用《基本法》中的條款作為大規模殺傷性武器，打擊政府機構和其他機構。他又批評，高等法院法官似乎沒有意識到，他們每次試圖應用《基本法》，都可能對香港的高度自治造成衝擊，因為《基本法》的最終解釋權不在香港法院，而在北京手中。

烈顯倫亦質疑，大律師公會一再聲明北京「干預」香港事務，認為他們一直砌辭「迷惑法院」，又指代表政府的律師亦沒有指出這反常的做法。他批評法院允許律師顛倒《基本法》，用來鑿毁法律和秩序的華廈，最終導致港區國安法第44條的安排。

對於西方媒體對北京粗暴地通過第44條破壞司法獨立大加抨擊，烈顯倫反問，「當法院未能履行憲法賦予的主要角色，並順從地將法庭變成辯論場時，以香港長遠利益為重的主權者還會保持沉默嗎？」

就司法機構前路，烈顯倫指國家主席習近平在2014年的演講所言或是設定：「我們……具有無比廣闊的舞台，具有無比深厚的歷史底蘊……我們要虛心學習借鑑人類社會創造的一切文明成果，但我們不能數典忘祖，不能照抄照搬別國的發展模式，也絕不會接受任何外國頤指氣使的說教。」(AP)

談司法制度願景 引習近平演說：不照抄別國

烈顯倫稱，香港回歸時有一個健全和有效的普通法制度，反問現時有誰能誠實地說這個制度，還是為這城市度身訂做。他認為，當下司法機構受弊端困擾，需要改革，要使制度擺脫繁文縟節，擺事實講道理，而不是從信奉意識形態中求真；要為普通法注入新動力，使之符合香港現况；要使制度符合原意。

烈顯倫在文末指，也許前進的道路由國家主席習近平在2014年的演講所設定，引述指：「我們……具有無比廣闊的舞台，具有無比深厚的歷史底蘊……我們要虛心學習借鑑人類社會創造的一切文明成果，但我們不能數典忘祖，不能照抄照搬別國的發展模式，也絕不會接受任何外國頤指氣使的說教。」

郭榮鏗批評烈顯倫的論點既不符事實，亦是對法官和法律執業者作出無理攻擊。（資料圖片／羅君豪攝）

郭榮鏗：慶幸列顯倫已是退休法官

郭榮鏗在facebook回應指，相信絕大部份的法官和法律執業者都不會認同列顯倫的觀點，甚至應該有反感，因為其論點既不符事實，亦是對法官和法律執業者作出無理攻擊。

郭榮鏗稱，大部份法律界和香港市民都認為人大多次釋法及制定「港區國安法」，不單衝擊香港法治，更嚴重削弱市民的個人權利和自由。他批評列顯倫倒果為因，將政府施政惡劣引發的社會不滿，歸咎於法官和市民，認為其言論只會令法律界和香港市民認為他口中的法治，是中國式的法治，而不是香港原有和國際認同的法治。他嘲諷稱，法律界和香港市民慶幸列顯倫已是一個退休法官，不用審案。