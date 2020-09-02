拆局｜「三權分立」又掀爭拗　建制料為緊跟中央駁斥「司法獨大」

香港到底有沒有「三權分立」，像《基本法》第23條何時立法一樣，每隔一兩年就會熱炒，建制、民主陣營爭論一番後，很快又歸於平淡。 今次不同的是，一直對「三權分立」議題模稜兩可的特區政府，突然扭轉曖昧態度「正本清源」，特首林鄭月娥昨嚴正指出香港無「三權分立」，「三權」關係是各司其職，互相制衡、配合，經特首向中央負責。 身為林鄭智囊的行會成員湯家驊今日指，三權分立的爭論有點無謂，他認為憲制上確實無「三權分立」安排，實際上香港內部的施政運作，三權有互相制衡。 不過，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，香港屬「權力獨大」的體制，行政機關地位高於立法、司法，今次爭拗重點是司法機關的地位問題，其權力並非不受中央左右。

徐澤曾斥李國能營造「司法獨大」

心水清者應該記得，前港澳辦副主任、現任全國港澳研究會會長徐澤，今年7月曾撰文反駁終審法院前首席法官李國能有關「港版國安法」言論，當中指《基本法》規定的特區政治體制，是以行政長官為核心的行政主導體制，並非「三權分立」，直指李國能和其響應者未有準確理解「一國兩制」的憲制秩序。文章又指香港法院沒有「違憲審查權」，形容司法獨立絕非「司法獨大」，更不是「司法至上」。

有建制中人指，北京一直對香港法官信任度不高，認為法官判案不時「出人意表」，甚至認為他們不熟悉《基本法》及中央對港方針，但法律界作為民主派橋頭堡，一向奉法官為權威，高舉「司法獨立」旗幟，而過去兩日反駁林鄭理據，亦大多是引述大法官李國能、馬道立昔日提到「三權分立」的言論。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：爭議關鍵是司法機構地位

劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，民主派爭論「三權分立」是否存在時，主要是突顯司法獨立、法院有獨立審判權，認為法官判案不能受中央干預，甚至批評人大釋法是「大逆不道」等，但他指在《基本法》制度下，法官由行政長官任命，如法官曲解《基本法》，中央亦可出手糾正。

他認為，過去社會對「一國兩制」及《基本法》有錯誤理解，單是「三權分立」已經有兩種不同詮釋，林鄭作為特區首長，必須確保「一國兩制」在香港全面準確實施，亦要需跟隨去年「四中全會」定下的方針，對一些錯誤言行要「撥亂反正」，今次公開表明香港無「三權分立」，便是一例。

劉兆佳又指，中央從來無講過香港是「三權分立」，早在鄧小平於1987年會見香港基本法起草委員會時已表明，不會照搬西方一套，否定香港實行「三權分立」的可能性。劉兆佳透露，當年曾有人建議將「行政主導」寫入《基本法》，但被一名民主派草委大力反對，最終作罷，但《基本法》設計明顯體現行政主導。

他形容，香港屬「權力獨大」的體制，地位高於立法、司法，例如行政機關有人事任命權、財政調配權等，《基本法》雖訂明立法會有審議法案權力，但提案權在於行政機關，如政府不提出法案，立法會基本上無事可做。