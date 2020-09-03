三權分立｜曾鈺成：爭拗「庸人自擾」　看不到司法獨立會受影響

香港是否實行「三權分立」近日在政界又掀討論，立法會前主席曾鈺成今日（3日）表示，爭拗沒有意思，因為香港現時雖然有權力互相制衡、配合，但如果以美式民主的標準，香港又確實沒有實行三權分立。 至於有意見認為，教育局突然從教材中抽起「三權分立」的內容，是否暗示日後行政機關會干預司法機構的審訊，曾鈺成指看不到這情況。

曾：如以美式三權分立為標準 香港無此制度

曾鈺成出席民主黨前主席劉慧卿的網台節目《議會內外》，討論香港社會形勢和最新發展。曾鈺成指，同意行政會議成員湯家驊的說法，認為相關爭拗無謂，是「庸人自擾」。他指，回歸前的香港一向都沒有三權分立，1993年之前，立法局的主席一向都由港督擔任。回歸後，立法會對政府有一定的制衡作用，如財委會如不批准，政府也難以推動政策；立法會議員也不得兼任官員；司法機構判案不受干預，也寫明在《基本法》之中。如以這個標準，確實有一些分權的效果；但如果是以美國式的民主作標準，如美國立法權完全在於國會，香港又沒有這個制度。

曾鈺成引述基本法起草委員會主任姬鵬飛，於《基本法》通過前的說明，指對於行政立法關係，也是「互相制衡，互相配合」，並沒有提三權分立；而《基本法》起草時，雖然有相關討論，但最後「三權分立」也沒有寫進條文中。

至於兩任終審法院首席法官都提及過三權分立的字眼，曾鈺成認為，相信他們的意思只是說司法機構與行政、立法之間互不干涉，司法機構只會履行自身權力，審視行使權力時是否違反《基本法》。

劉慧卿提到有不少人會關注，教育局忽然從教材中抽起「三權分立」內容，是否暗示日後行政機關會出手干預司法機構的判案，影響司法獨立。曾鈺成認為，暫時看不到這個情況。

曾鈺成認為，不相信近日的風波會影響司法獨立。（資料圖片）

嘲潛逃被截者「傻傻地」

節目中，兩人提到全民檢測問題，曾鈺成指第一天已去做檢測，輪候10分鐘左右已完成，輕微的不適可以接受，今日已收到陰性結果的通知。他指，政府之所以要不斷呼籲市民參與檢測，也是因為有「所謂專家」叫人不要去做，難怪政府會緊張。

曾鈺成說，真心相信全民檢測對減輕疫情有幫助，雖然是自願性，也難以像內地城市般配合「禁足令」達到最大效果，但總比不做來得好。被問到如果檢測人數未如理想，特區官員會否被中央政府罵，曾鈺成指這是「罵錯人」，要罵都是罵慫恿市民不要參加檢測的人。

劉慧卿質疑，今日香港政治環境不正常，是特首林鄭月娥搞出來，市民不是像一些人所認為的容易慫恿，「唔好以為香港人真係咁無腦至得㗎」。曾鈺成反指，近日有人嘗試從邊境搭船潛逃台灣、遭中國海警截獲：「有啲人真係無乜腦，以為搭大飛（快艇）就無事，結果傻傻地咪落網囉。」