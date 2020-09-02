三權分立｜陳文敏：三權互相制衡即屬分立　湯家驊：爭拗無謂　

教育局局長楊潤雄日前回應通識書刪去「三權分立」的問題時稱，香港回歸前都沒有「三權分立」，特首林鄭月娥昨（1日）表明支持其說法，強調香港沒有「三權分立」，行政、立法和司法機關是互相制衡和配合，最終三個機關都要透過特首向中央負責。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（2日）表示，香港是否有「三權分立」的爭拗無謂，指香港並非政治主體，權力來自中央，在憲制安排上沒有「三權分立」，但在內部治權的政治概念上，有某程度的權力分隔和互相制衡功能，惟不可延伸至國家層面。 港大法律學院講座教授陳文敏則指，林鄭的說法是「文字遊戲」，有意將中央地方關係與「三權分立」混淆。陳文敏稱，當林鄭認為三權分工、互相制衡，各自不可越俎代庖時，即屬「三權分立」。

湯家驊認為，重點不應聚焦在「分立」，而是制衡的功能，他認為香港回歸以來，三權做到互相制衡的功能。（資料圖片/林若勤攝）

湯家驊：不認同教育局剔除「三權分立」課題

湯家驊在電台節目表示，重點不應聚焦在「分立」，而是制衡功能，他認為香港回歸以來，三權做到互相制衡。他又指，香港不會因林鄭說三權沒有分立，而突然失去權力分隔，亦不會因為立法會議員郭榮鏗說有「三權分立」而改變憲制秩序。

湯家驊稱，香港現時處於政治敏感時刻，相信中央認為討論獨立政體的「三權分立」並不恰當，亦擔心標籤性的說話影響「一國兩制」的獨立性。他又指，不認同教育局局長湯潤雄剔除有關課題，強調正是有誤解才需要教育，而非「將課題掃落床下底」。

港大法律學院講座教授陳文敏指，林鄭昨日的說法是「文字遊戲」，有意將中央地方關係與「三權分立」混淆。 （資料圖片）

郭榮鏗批林鄭說法混淆視聽

立法會法律界議員郭榮鏗在另一節目中表示，香港的立法行政司法力是分開和獨立，當中最重要是司法獨立，法官只是按法律和證據判案，不會與行政或立法機關配合。

郭榮鏗批評，林鄭昨日說法是混淆視聽，嘗試改變平時用詞，目的是改變大家思想，必需小心。他強調，「三權分立」這個重要的憲制原則突然消失，是法律人士過往理解錯還是政府突然「轉軑」，相信市民都會看得清楚。