譚耀宗：「三權分立」易生誤解　權力非鼎立：行政機關份量較重

特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄日前指，香港並無三權分立，講法與兩任終審法院首席法官及部分官員有矛盾。 有份參與起草《基本法》的全國人大常委譚耀宗今天（2日）表示，「三權分立」字眼上不準確，容易產生誤解，他解釋根據《基本法》的權力配置，特首和行政機關的權力較司法權和立法權較「重一啲」，他強調三權並非鼎立和完全無關係。

譚耀宗指出，關於「三權分立」的討論非常重覆和無新意。（張浩維攝/資料圖片）

譚耀宗今日到會展進行檢測，他見記者時表示，關於「三權分立」的討論非常重覆，指過往中央官員已就此議題作出清楚解釋，強調「三權」按《基本法》理解才是最準確。

譚耀宗進一步解釋，指在《基本法》之下，特首在《基本法》的角色是代表特區和行政機關的首長，雖然《基本法》沒有列明行政主導，但行政長官和行政機關的權力份量較「重一啲」，又指《港區國安法》也有將部分權力賦予特首。

譚耀宗指出，「三權分立」字眼上不準確，容易產生誤解，他解釋要根據《基本法》的權力配置。被問到過往有法官和官員均說過三權分立，譚耀宗說：「唔好講過往如何如何，應以《基本法》為依歸」，又強調中央對港方針無變，《基本法》依然是《基本法》，「如果唔明就睇多兩遍」。

譚惠珠：「三權分立」非憲制架構

基本法委員會副主任譚惠珠表示，《基本法》清楚列明由行政長官負責執行，故香港的憲制是特首負責制。她強調，香港的行政、立法機關互相配合及制衡，司法機關則獨立審理案件，所謂「三權分立」是司法審判時可用的普通法原則，而非憲制架構，而非如外國般各自為政。